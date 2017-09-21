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Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США

21.09.2017 ТАСС 395 2
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Генерал-полковник Сергей Рудской уточнил, что боевики наступали при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Об этом сообщил в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", - сказал Рудской. При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте, развернутом в этом районе в качестве сил контроля деэскалации.

"По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора", - добавил он.

Рудской уточнил, что боевики наступали при поддержке танков и боевых машин пехоты, ему предшествовала мощная огневая подготовка. "За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров, на фронте до 20 километров", - сказал Рудской.

По словам Рудского, взвод военной полиции РФ в количестве 29 человек оказался блокированным и несколько часов отражал атаки "Джебхат ан-Нусры" в "Идлибе".

"В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации", - уточнил Рудской.

Группа деблокирования

Российские войска в Сирии создали группу деблокирования для спасения окруженных наступающими в "Идлибе" боевиками подразделений, в ее состав вошли подразделения Сил спецопераций и военной полиции, сообщил Рудской.

"В данных экстремальных условиях командующим российской группировкой войск в Сирии генерал-полковником Сергеем Суровикиным была сформирована группа деблокирования. В ее состав вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из Северного Кавказа и сирийского спецназа", - сказал он.

По словам Рудского, сирийские войска при поддержке ВКС практически полностью восстановили положение в "Идлибе", нарушенное 19 сентября наступлением боевиков.

"Используя результаты огневого поражения подразделения 5-го ДШК [десантно-штурмового корпуса] совместно с отрядами правительственных войск при поддержке российской авиации перешли в контрнаступление и в настоящее время практически полностью восстановили утраченное положение. Операция по уничтожению террористов будет продолжена", - сказал он.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Воин3D
1201
№1
21.09.2017 09:36
Нужно больше их резолюции в СБ ООН поддерживать. Они наших солдат убивают, руками своих наймитов, а мы штампуем резолюции против КНДР.
+1
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RU
maxville
548
№2
21.09.2017 10:55
Нужно просто продавливать тему незаконного нахождения штатов и прочих пед*ков в Сирии, всех поднимать на уши. И потом, в тихую, всех Нуср и прочих долбить.
+1
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