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Грузия в военном бюджете США на 2018 год (Civil.ge, Грузия)

21.09.2017 ИноСМИ 161 0
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Американские военнослужащие во время американо-грузинских совместных военных учений Noble Partner
Американские военнослужащие во время американо-грузинских совместных военных учений Noble Partner.
Источник: © AFP 2016, Vano Shlamov

Тбилиси - Военный бюджет США на 2018 год, принятый Палатой представителей в июле и утвержденный Сенатом 18 сентября, "в очередной раз подтверждает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии" и призывает государства - члены НАТО "продолжить поддерживать План действий к членству в НАТО для Грузии".

В Акте авторизации национальной обороны США на 2018 г., который определяет военные расходы страны, говорится, что "возрождающаяся Россия превратилась из партнера в противника" и что "соседние с Россией страны, особенно Украина и Грузия, находятся под злостным влиянием и угрозой военной агрессии со стороны Москвы".

Конгресс отмечает, что "в 2008 году Российская Федерация разожгла конфликт в Грузии" и "руководит объединенными российско-сепаратистскими соединениями на востоке Украины, чем активно разжигает насилие и продлевает самый значительный конфликт в Европе".

В документе также говорится, что США должны продолжить поддержку Грузии, которая является "ценным другом Соединенных Штатов" и которая неоднократно продемонстрировала свою приверженность к общим интересам обеих стран, включая развертывание своих сил в составе Миссии ISAF в Афганистане под эгидой НАТО, и составе многонациональных вооруженных силах в Ираке".

"Несмотря на потери, Грузия, как партнер НАТО в миссии ISAF, также участвует в Миссии твердой поддержки в Афганистане, и с точки зрения размера контингента является второй страной в этой зоне", - говорится в документе.

Конгресс "в очередной раз подтверждает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ и не признает независимости регионов Абхазии и Южной Осетии, которые в настоящее время оккупированы Российской Федерацией". Он также поддерживает продолжение сотрудничества между США и Грузией, и призывает государства-члены НАТО "продолжить поддержку Плана действий к членству в НАТО для Грузии".

Примерно за два месяца до опубликования Акта авторизации был издан еще один закон, который предусматривает оказание сопротивления противникам посредством санкций. Документ устанавливает санкции России, а также касается действий России против своих соседей, в частности, против Украины и Грузии.

Новый бюджет вступит в силу после того, как его подпишет президент Дональд Трамп.
20.09.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Абхазия
Афганистан
Грузия
Ирак
Россия
США
Украина
Южная Осетия
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO

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