Российские самолеты, оказавшиеся в руках Пентагона (Gli Occhi Della Guerra, Италия)



Истребитель МиГ-29.

Источник: © РИА Новости, Юрий Абрамочкин Истребитель МиГ-29.Источник: © РИА Новости, Юрий Абрамочкин

Когда распался Советский Союз, новые независимые государства, появившиеся в результате его краха, унаследовали огромные запасы вооружений и средств, которые там оставила Красная армия. Один из наиболее интересных случаев связан с военно-воздушными силами Молдавии, маленькой бывшей советской республикой. Арсенал нового государства состоял из 34-х МиГ-29, восьми вертолетов Ми-8 и пары транспортных самолетов. Это значительный флот, если вспомнить, что население Молдавии практически сопоставимо с населением Рима. Молдавия не могла позволить себе содержать такой авиафлот из-за отсутствия стратегической необходимости и адекватной военной системы. Все это было связано с глубокой рецессией, из-за чего государство не могло справиться со стоимостью содержания техники и тренировок.

В те же самые месяцы Соединенные Штаты начали интересоваться возможностью приобретения этого авиафлота, руководствуясь разными причинами. Прежде всего Пентагон опасался продажи самолетов МиГ-29, принадлежавших новой восточноевропейской республике, Ирану, который уже давно стремился пополнить свои ангары этими машинами. Затем Вашингтон был обеспокоен тем, что Молдавия могла предоставить российские авиационные технологии иранским соперникам, в том числе потому, что в ее флот входило 14 моделей МиГ-29С, конфигурация которых позволяла перевозить ядерное оружие.

Случилось так, что несколько лет спустя, в 1997 году, США решили преобрести 21 МиГ-29, в том числе и пресловутые модели С, в обмен на гуманитарную помощь молдавской республике в размере 40 миллионов долларов, а также на ряд военных приспособлений и автотранспорт. Остальные самолеты кишиневское правительство продало Эритрее и Йемену. Совершив это приобретение, Пентагон добился того, что самолеты не окажутся в руках Тегерана, а также, в конечном итоге, получил возможность изучить один из наиболее сложных советских самолетов в истории.

МиГ-29 был высокоманевренным и смертоносным по сравнению с теми, которые использовались в 90-е годы прошлого века. Его ракеты Р-73 "Лучник" были более сложными из-за их способности блокировать цели, поэтому он был намного опаснее любого американского военного самолета. Это преимущество российская авиация утратила несколькими годами позже, когда у Пентагона в 2013 году появилась ракета AIM-9X, а также новые системы, вмонтированные в шлемы пилотов. В этом улучшении многие увидели результат исследования российской техники, приобретенной в эти годы в Молдавии, тем более что Вашингтон не оставлял стратегию скупки других моделей самолетов в бывших советских республиках или у бывших союзников Москвы. На рубеже 90-х и 2000-х годов Пентагон приобрел самолеты российского происхождения у правительств Белоруссии и Украины, заплатив в их казну десятки миллионов долларов и используя дипломатическую слабость России в начале постсоветской эпохи.

В 2009 году Пентагон захотел повторить ту же процедуру, приобретя два российских истребителя Су-27 у Украины. Эти модели уже в то время были серьезными соперниками американских F-15. Российские модели Сухого действительно оказались более действенными, чем их американские конкуренты на многочисленных испытаниях, проводившихся американским министерством обороны, поэтому Пентагон решил выкупить их у Киева. Сообщение о соглашении между США и ВВС Украины появилось на стратегическом интернет-сайте Strategypage.com. На сайте указывалось, что самолеты Су-27 технически были схожи с F-15, но были экономичнее и, главное, могли создать серьезные сложности для военно-воздушных сил США, вынуждая, таким образом, инженеров Пентагона и компании, занимающиеся производством авиатехники, изменить их машины, чтобы преодолеть технологический зазор, а также снизить цены до уровня военной авиации России. Эти меры оказались настолько существенными при анализе и во время испытаний американской авиации, что и в 2012 и в 2014 году было установлено присутствие самолетов Су-27 на полигоне Грум.

В январе 2017 года российский самолет Су-27P был сфотографирован во время участия в учениях при отработке сражения с F-16 в небе над Невадой, недалеко от знаменитой базы "Area 51" и от места инцидента, произошедшего с полковником Шульцем (Schultz).

Недвусмысленные свидетельства в виде фотографий, сделанных в долине Тикабу Филом Дрейком (Phil Drake), вновь доказали использование российских самолетов Сухого в учениях американских ВВС, подтвердив абсолютный приоритет российской угрозы для всех вооруженных сил США. Некоторые наблюдатели считали, что в учениях использовались старые машины, а не экземпляры последнего поколения, потому что изображение было нечетким. Другие выдвигали гипотезу, что речь идет о поддельных моделях, произведенных за пределами России. Но точно можно быть уверенным, что за три года ВВС США во время учений "Red Flags" вновь начали отождествлять самолеты Flanker, как в кодировке НАТО принято называть Су-27, с вражеской авиацией, что является очередным сигналом растущего напряжения между США и Россией.

Лоренцо Вита (Lorenzo Vita)