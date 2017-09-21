Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)



Президент Украины П.Порошенко посетил штаб Нацгвардии в Донецкой области.

Источник: © Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Президент Украины П.Порошенко посетил штаб Нацгвардии в Донецкой области.Источник: © Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Международный рейтинг Global Firepower ежегодно предоставляет уникальное аналитическое изложение данных о военных силах стран мира. В этом году США, Россия и Китай традиционно разделили между собой первую тройку, Украина же заняла в списке 30 место. После этого в соцсетях распространились шутки и скепсис, посыл которого был следующий - даже при Януковиче, в 2011 году, когда не было войны и армия была в разобранном состоянии, наш показатель был выше - 21 место. Почему так получилось, ведь президент уверяет нас в том, что армия стала одной из мощнейших в мире? Давайте разбираться.

Сначала немного о том, как составляется рейтинг и определяется индекс мощи государства. Есть 50 критериев, которые определяют, насколько та или иная страна сможет вести боевые действия на суше, с моря и воздуха. Есть бонусы и штрафы. Например, очевидно, что некоторые страны не имеют выхода к морю и вкладывать средства в развитие флота им не очень и целесообразно. Но они могут иметь мощные сухопутные силы и авиацию. Поэтому маленькая военная мощь на море в данном случае не влияет на место в рейтинге. Однако авторы рейтинга, наоборот, штрафуют морскую державу, которая не уделяет должного внимания своим военно-морским силам.

Также в рейтинге не учитывался ядерный потенциал государств, он является лишь бонусом. Так же и членство в НАТО. А вот условные санкции накладывают за высокий уровень потребления страной нефти. Особенно, если вы ее сами не добываете.

За время войны украинская армия заметно изменилась, она продолжает развиваться, улучшается обеспечение, проводятся реформы. Однако, по данным рейтинга, Украина потеряла несколько позиций за последние годы, ведь в 2014 году Украина была на 21 месте, а теперь на 30. Почему так и от чего это зависит? Как вычислили это аналитики? Почему не везде приняли к сведению ситуацию с оккупированным Крымом?

Человеческий ресурс. Это ключевой критерий в рейтинге, ведь численность населения страны прямо пропорционально влияет на количество военных кадров, потенциальных призывников и резервный запас. Как правило, страны с большим населением в списке получают первые места (Китай, Индия, Россия, США).

По данным Global Firepower, на 2017 год население Украины составляет 44 миллиона 209,7 тысячи лиц. Хотя по оценке Государственного агентства статистики Украины, по состоянию на 1 февраля 2017 года, без учета оккупированной территории АР Крым и Севастополя, эта цифра составляет 42 миллиона 558,3 тысячи лиц. По этим показателям Украина занимает 31 место среди 133 стран.

Годных к военной службе на Украине составители рейтинга насчитали 15,7 миллиона (30 место), а тех, которые достигли призывного возраста - 482 тысячи человек (49 место). Общее количество военного персонала на Украине 1 миллион 182 тысячи, из которых 182 тысячи - это действующие военнослужащие (28 место), а 1 миллион - это резервисты (10 место, США - 11 место!).

По данным, приведенным в Белой книге Министерства обороны за 2016 год, в течение 2016 года на службу по контракту в ряды ВСУ было принято 70 тысяч лиц. При чем, призыв сохранили "как основу для формирования военно-обученного резерва и подготовки контрактников". Создан оперативный резерв военнообязанных первой очереди - свыше 100 тыс. лиц. Восстановлен военный учет около 400 тысяч лиц. В течение 2014-2016 гг. численность военного оперативного резерва вооруженных сил первой очереди выросла с около 2 тысяч до 130 тысяч резервистов.

На конец 2016 года общая численность вооруженных сил составляла 250 тысяч лиц, в том числе 204 тысячи военнослужащих, 46 тысяч - работников ВСУ.

Воздушные силы. Уровень развития воздушных сил, количество единиц техники - серьезные показатели военной мощи государства в рейтинге. Сюда вошли истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортные, учебно-тренировочные самолеты и вертолеты. В среднем показатели на Украине позволяют находиться украинской военной авиации на 42 месте.

Кроме того, в высокомобильных десантных войсках ВСУ за последние годы были переформированы аэромобильные бригады в десантно-штурмовые бригады и это, по мнению МОУ, позволило дополнительно нарастить их огневые способности.

Военно-морские силы. Именно отечественные ВМС стали тем якорем, который тянет Украину в конец рейтинга. Страна получила штраф за малоразвитый флот и оказалась на 75 месте: между Гватемалой и Демократической республикой Конго. Авианосцев, эсминцев и субмарин у нас ноль единиц; фрегатов, корветов и тральщиков - по одному. Однако отмечу, что позволить себе авианосцы может только 13 стран из 133, эсминцы есть у 12 стран, а субмарин нет даже в некоторых более экономически развитых, чем Украина, государств. Тут вопрос в целесообразности комплектования.

У стран, которые имеют выход к морю, достаточно большое количество Patrol boat (патрульных катеров). Украина на 98 месте по этому критерию, это худший для нас показатель среди всех 50-ти мерил.

В Военно-морских силах Украины класс патрульных катеров отсутствует. Ему соответствует класс артиллерийских катеров. А вот, например, в частях Государственной пограничной службы аналогичные катера отнесены к классу пограничных сторожевых катеров.

По данным той же Белой книги МО, по состоянию на 2016 год в военно-морских силах расформированы 15 экипажей (команд) плавсостава, корабли (суда) которых не выведены с оккупированной территории АР Крым, при этом личный состав распределен по другим экипажам (командам). Также за это время сформировали отдельную артиллерийскую бригаду, реактивный артиллерийский полк, отдельный батальон морской пехоты, а также Институт Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Национального университета "Одесская морская академия".

Танки, БМП, САУ, РСЗО. Украина достаточно высоко стоит в рейтинге именно по количеству танков. Вооружение, которое мы получили в наследство от СССР и теперь активно им пользуемся в зоне АТО, даже несмотря на огромную "распродажу" техники ВСУ в 2014 году, позволило Украине занять 6 место в списке.

Хочу напомнить прошлогодний брифинг генерального прокурора Юрия Луценко. Тогда он заявил, что руководство ВСУ с 2005 по 2014 годы распродало военного имущества, техники и оружия на сумму в почти 2 миллиарда гривен. За эти годы продали 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета, 714 БМП и БТР, 4 тысячи 930 автомобилей, 28 тысяч 555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1 миллион 824 тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасов - на 560 миллионов гривен.

Подавляющее большинство того, что осталось, требует ремонта, если не списания.

"Государственная целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники на период до 2020 года" говорит, что в прошлом году основные усилия были сосредоточены на том, чтобы в первую очередь вооружить подразделения ВСУ в АТО. 93% выделенных средств ушло на модернизацию того, что есть, и закупку нового вооружения и техники, а 7% - на конструкторские работы, изготовление образцов, проведение госиспытаний.

Нефть. В формуле, по которой считается индекс мощности армии определенного государства, есть показатели добычи, потребления и резервных запасов нефти. Важный фактор, который показывает, насколько долго страна может участвовать в затяжном конфликте, вести войну или держать оборону. Технике надо что-то "кушать", и чем больше армия, тем больше топлива она расходует.

Специалисты GFP за большое потребление нефти применяют штрафы, чем меньше объемы - тем меньше наказание.

По данным рейтинга, Украина ежедневно добывает 40,5 тысяч баррелей и занимает 54 место из 133 и находится между Турцией и Новой Зеландией. Потребляем мы 317 тысяч баррелей в день и имеем 38 место. Относительно запасов, то Украина имеет еще 400 миллионов баррелей. Первое место по запасам нефти у Венесуэлы, второе - у России, третье забрала Саудовская Аравия.

Расходы на оборону. Пока расходы на оборону на Украине очень скромные, однако в 2016 г. объем финансирования Минобороны по сравнению с 2015 г. увеличили на 8,7 миллиарда гривен (почти в 1,2 раза). В прошлом году оборонное ведомство получило 59,4 миллиарда гривен (2,63% ВВП).

Еще 2 миллиарда гривен в прошлом году МО Украины получило в качестве гуманитарной и международной помощи от иностранных государств. Больше всего затрат ушло на увеличение денежного обеспечения военнослужащих, боевую подготовку, восстановление полигонов и ремонт военной техники.

Если же взять данные GFP по расходам Украины на все силовые структуры, то мы на 40 месте по возможностям.

Стоит также отметить, что оборонный бюджет на Украине все же вырос по сравнению с теми годами, когда мы были на более высоких позициях в рейтинге. В 2011 году он составлял 12,7 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов, 1% ВВП), в 2013 году - 18,8 миллиарда гривен (2,4 миллиарда долларов, 1,1% ВВП). Но, если смотреть в долларовом эквиваленте, то в том же 2013 году он был даже больше, чем сегодня.

Еще одно больное место каждой страны, и Украины в частности, это размер внешнего государственного долга. По информации GFP, на 2017 год долг Украины составляет 127 миллиардов 700 миллионов долларов. В списке должников мы заняли 43 место, но понятно, что чем больше страна по всем показателям, тем больше внешний долг. При чем запасов иностранной валюты и золота у нас есть всего 16 миллиардов долларов.

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Так почему же Украина с вооруженными силами, которые за последние четыре года выросли в условиях реальных боевых действий, опустилась на 10 ступенек?

- большое количество единиц вооружения распродали, остальную часть списали, третья - уничтожена/испорчена при ведении боевых действий в зоне АТО. Большой минус в количественных показателях, которые важны для составителей рейтинга; к тому же Россия, оккупировав Крым, не отдала часть украинской техники и вооружения. Еще в 2015 году Минобороны сообщало, что российская армия оставила себе почти 5 тысяч единиц техники ВСУ, а в течение 2014 года были переданы Украине из оккупированного Крыма 2,036 тыс. единиц. Это еще один минус, который повлиял на место в рейтинге.

- оборонный бюджет Украины в гривнах растет, но авторы рейтинга считают в долларах. За четыре года гривна упала в три раза. Как уже было сказано, 2,4 миллиарда долларов бюджета 2013 года - это больше, чем 2,3 миллиарда в 2017 году. Исходя из ограниченных финансовых возможностей, Минобороны выбирает приоритетные сферы развития войска. Тот же флот страдает, однако сухопутные войска финансируются лучше.

- аналитики GFP оставили длину украинской границы, какой она была до войны. Не учтено, что часть территории украинское правительство не контролирует вообще, как на востоке страны, так и целый Крымский полуостров. Этот показатель также влияет на итоговую цифру.

- такая же ситуация и с населением. Как специалисты считали призывников? На территории неподконтрольного Донбасса тоже много лиц призывного возраста, но воюют они не в украинской армии, а иногда против нее. И это тоже граждане Украины.

- некоторые страны в первой тридцатке поднялись выше Украины не потому, что украинская армия стала хуже, а потому, что тоже развивают свои войска, быстрее Украины. Та же КНДР - еще 4 года назад эта страна была вне 30-ки, однако из-за тотальной милитаризации заскочила сразу на 23 место. А наоборот, Канада была 16-й, но теперь только 26. Хотя вряд ли ее армия стала слабее (индекс говорит, что сильнее). Это как с нашим ВВП - мы растем, но не настолько, чтобы угнаться за остальными развитыми странами, которые развиваются лучше. Да, действительно, Украина в рейтинге скатилась, однако стоит смотреть не только на общую цифру, но и на индекс мощи войска. А он растет с каждым годом. Чем меньше значение, тем мощнее армия. Если в 2013 году мы были на 21 месте с индексом 0,83, то в нынешнем рейтинге индекс уже составляет 0,56.

И последнее. Несмотря на имеющиеся проблемы, на то, что оборонный бюджет Украины ограничен и пытаются распределить его на первоочередные нужды в условиях ведения боевых действий на линии фронта, гибридных форм и диверсий в тылу, повышается обороноспособность государства, как и боеспособность украинского войска. Армия перестала быть стигматизированным явлением. Будущее украинского войска - это профессиональная контрактная армия. Насколько это будущее далеко, зависит не только от самого министерства или генштаба. Хорошие показатели по 50 критериям касаются не только армии как таковой в вакууме, они касаются всей страны.

Ирина Сампан