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ВВС Афганистана получили первые вертолеты UH-60 "Блэк Хоук"

21.09.2017 ЦАМТО 141 0
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Sikorsky UH-60А+ Black Hawk
Первый модифицированный американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60А+ Black Hawk, предназначенный для передачи ВВС Афганистана. 15.08.2017.
Источник: www.facebook.com/ResoluteSupport

ЦАМТО, 20 сентября. Как сообщило афганское информагентство Pajhwok, 18 сентября Военно-воздушные силы Афганистана получили первую партию восстановленных многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хоук", переданных из состава ВС США.

По информации "Рейтер", на авиабазу "Кандагар" были доставлены четыре вертолета. Перевозка осуществлялась самолетами C-17A "Глоубмастер-3" ВВС США.

Поставка выполнена в рамках программы переоснащения ВВС Афганистана с вертолетов Ми-17 российского производства на американские "Блэк Хоук". В ноябре 2016 года американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Министерство обороны США на первом этапе передаст ВВС Афганистана из числа избыточных вооружений 53 вертолета UH-60 "Блэк Хоук", которые должны пройти модернизацию перед поставкой. График реализации проекта не раскрывался.

Основными аргументами США в отношении целесообразности переоснащения ВВС Афганистана на вертолеты UH-60 "Блэк Хоук" названы постепенное старение парка Ми-17, обеспечение простоты обслуживания американской техники и оперативная поставка запчастей. Как заявлено, в случае продолжения применения машин российского производства, выполнение данных требований может столкнуться с проблемами.

В этой связи следует напомнить, что вертолеты Ми-17 российской сборки известны своими высокими техническими характеристиками, надежностью, простотой в эксплуатации и обслуживания. На вооружении ВВС Афганистана имеется около 50 ед. Ми-17. Еще около 30 ед. Ми-17 входят в состав Крыла специальных операций. Машины поставлялись из России, Чехии, Словакии и Великобритании как новые, так и из наличия, в значительной степени за счет финансирования ОАЭ и США. Крупнейшей программой стала поставка 63 вертолетов Ми-17В-5 производства ОАО "Казанский вертолетный завод", базовый контракт на поставку которых был подписан "Рособоронэкспортом" и СВ США в мае 2011 года. Общая стоимость поставки составила около 1,3 млрд. долл.

Немаловажным фактором также является то, что Ми-17 нравятся афганским пилотам. В последнее время на Ми-17 приходилось около половины всех вылетов вертолетов ВВС Афганистана. Тем не менее, с самого начала программы оснащения афганских ВВС вертолетами российского производства многие представители Конгресса США подвергали сомнению целесообразность ее реализации, задавая вопрос, почему американские деньги не должны быть потрачены на поставку американских вертолетов "Блэк Хоук" или S-61 "Си Кинг". Давление на американское оборонное ведомство возросло по мере ухудшения взаимоотношений между Западом и Россией. При этом упор делался на то, что наложенные на Россию санкции неблагоприятно сказываются на закупке запчастей и обслуживании техники ВВС Афганистана.

В настоящее время в составе ВВС Афганистана имеется 12 УБС A-29 "Супер Тукано", 17 PC-12/47E компании Pilatus, четыре C-130E "Геркулес", 24 C-208B "Гранд Караван", 26 легких ударных вертолетов MD-530F, 4 Ми-24 и около 80 Ми-17.

Поставка "Блэк Хоук" является частью более крупной программы переоснащения ВВС Афганистана, которая реализуется в настоящее время. Проект включает семь различных систем вооружения и более 20 крупных контрактов. В сентябре было подписано одно из этих соглашений, предусматривающее поставку 30 дополнительных вертолетов MD-530F.

В общей сложности США намерены поставить ВВС Афганистана для замены Ми-17 до 159 восстановленных вертолетов UH-60A из числа находящихся на хранении. В текущем году для поддержки ВВС Афганистана предусмотрено выделение 814 млн. долл., в том числе на поставку первых 53 из 159 планируемых к передаче афганской стороне "Блэк Хоук". В дальнейшем Министерство обороны должно будет ежегодно выделять дополнительное финансирование. Предполагается, что ВС Афганистана будут получать до 30 вертолетов в год.

По мнению экспертов, "Блэк Хоук" гораздо сложнее в обслуживании для афганского персонала по сравнению с Ми-17, что потребует существенно большей помощи с американской стороны. Кроме того, многие аналитики высказывают сомнение в возможности эффективного применения первых версий "Блэк Хоук", даже прошедших модернизацию, в условиях Афганистана. В качестве иллюстрации можно напомнить о программе поставки ВВС Афганистана восстановленных самолетов G-222/C-27A. Несмотря на развертывание в Афганистане большой группы специалистов, эксплуатация самолетов в Афганистане из-за постоянных проблем с надежностью была сорвана. В итоге США вынуждены были отказаться от программы, затратив на ее реализацию около 600 млн. долл. В то же время, можно однозначно утверждать, что получение заказов на поставку запчастей, ремонт и обслуживание афганских вертолетов очень выгодно американским компаниям.
20.09.2017
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