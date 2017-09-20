ВС Республики Корея приобрели непригодные к эксплуатации вертолеты CH-47D "Чинук"



Выгрузка тяжелых транспортных вертолетов Boeing CH-47D Chinook в порту города Пирей в 11 ноября 2016 года.

Источник: geetha.mil.gr Выгрузка тяжелых транспортных вертолетов Boeing CH-47D Chinook в порту города Пирей в 11 ноября 2016 года.Источник: geetha.mil.gr

ЦАМТО, 20 сентября. Южнокорейские СМИ сообщили, что администрация бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе, которая была отправлена в отставку в марте 2017 года в результате импичмента, приобрела 14 вертолетов CH-47D "Чинук", которые оказались непригодными к эксплуатации.

Как сообщает UPI со ссылкой на южнокорейскую сеть JTBC, администрация Пак Кын Хе одобрила приобретение за 130 млн. долл. 14 вертолетов CH-47D из состава подразделений ВС США, размещенных в Республике Корея. Они были сняты с вооружения в 2014 году после получения контингентом ВС США в РК вертолетов "Чинук" последней версии. В результате ВС Южной Кореи получили вертолеты устаревших модификаций, срок эксплуатации которых составляет около 45 лет. Столь "солидный возраст" не позволяет провести их модернизацию с использованием современных технологий, оборудовать системой GPS навигации и системами предупреждения о ракетной атаке.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Кореи в августе заявил, что не может гарантировать надежность вертолетов и принял решение отказаться от их модернизации.

Согласно сообщению, вертолеты не оснащены системой GPS, демонтированной перед продажей, и не могут применяться в сложных метеоусловиях и на море. Командование ВС США в Южной Корее заявляло, что передаст системы GPS после покупки, но не выполнило свое обещание. На вертолетах отсутствуют системы предупреждения о ракетной атаке, остро необходимые в условиях боевых действий. Бронирование пола также отсутствует, а операции, которые в настоящее время автоматизированы на большинстве вертолетов этого типа, на "южнокорейских" CH-47D "Чинук" требуется выполнять вручную.

Депутат от правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Чул-хи (Lee Chul-hee) заявил, что переданные Сеулу вертолеты полностью выработали ресурс. Аналогичные машины в США, по его словам, "используются в качестве экспонатов".