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США поставят Сирии и Ираку 77114 минометных взрывателей M783

21.09.2017 ЦАМТО 191 0
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M783 and M734A1
M783 and M734A1.
Источник: americansecuritytoday.com

ЦАМТО, 20 сентября. Компания L-3 Fuzing and Ordnance Systems Inc. заключила с СВ США контракт стоимостью 16,49 млн. долл. на поставку Сирии и Ираку 77114 минометных ударных / с замедлением электронно-механических взрывателей M783.

Согласно пресс-релизу МО США, работы будут выполнены на производственной площадке в Цинциннати (шт.Огайо) с предполагаемой датой завершения 30 сентября 2019 года. Средства на финансирование проекта в рамках программы "Иностранные военные продажи" будут выделены из бюджета СВ США на 2016 и 2017 ф.г.

По мнению ЦАМТО, по всей видимости, Сирия в тексте документа указана ошибочно, поскольку США и официальные власти Дамаска не осуществляют военно-техническое сотрудничество, а поставки вооружения "сирийской оппозиции" осуществляются не напрямую и не через программу "Иностранные военные продажи".

Взрыватель M783 является универсальным и походит для оснащения мин калибра от 60 до 120 мм.
20.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Ирак
Сирия
США

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