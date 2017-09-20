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Судно тылового обеспечения "Эльбрус" проходит испытания на загрузку с помощью вертолетов

21.09.2017 ЦАМТО 211 0
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Буксир "Эльбрус"
Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016.
Источник: RussianArms

ЦАМТО, 20 сентября. Моряки вспомогательного флота и экипажи морской авиации Северного флота совместно со специалистами "Северной верфи" успешно выполнили первую часть программы испытаний судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120, заключавшуюся в отработке взаимодействия с вертолетами Ка-27ПС и Ка-29.

Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Экипажем вертолета Ка-27ПС были выполнены грузоподъемные операции с различными видами грузов весом до трех тонн. Сейчас продолжаются испытания с вертолетом Ка-29. Осуществляется доставка грузов грузовой сетью, а также длинномерных грузов, впереди предстоит погрузка контейнеров. Подобные испытания продлятся до конца сентября.

Параллельно на "Эльбрусе" завершены испытания системы катодной защиты, продолжается тестирование основных и вспомогательных систем, а также различного оборудования.

После госиспытаний судно ожидает ревизия, контрольный выход в море и передача в состав вспомогательного флота, входящего в систему материально-технического обеспечения (МТО).

"Эльбрус" – головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на "Северной верфи" продолжается строительство еще одного судна данного проекта – "Всеволод Бобров".

Среди новаций, предусмотренных проектом, – система динамического позиционирования, позволяющая удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях, два электрогидравлических крана грузоподъемностью по 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м.

Судно многофункционально: может выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов, за счет мощной энергетической установки буксировать корабли, вплоть до авианосца, участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие (для этого оно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии).

Также "Эльбрус" может проводить картографирование рельефа дна и вести поиск затонувших объектов. Корпус судна с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Конструктивные решения, заложенные в проект 23120, позволяют осуществлять его модернизацию в широких пределах под конкретные требования заказчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Основные характеристики судна проекта 23120: длина – 95 м, ширина – 22 м, осадка – 9 м, скорость – 18 узлов, водоизмещение – 9500 т, дальность плавания – 5000 морских миль, автономность – около 60 суток, экипаж – 27 человек.
20.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПС
Ка-29
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
23120 Эльбрус
Авианосец
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