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"Вертолеты России" поставили на экспорт первые Ми-28НЭ с БКО

21.09.2017 АО «Вертолеты России» 363 0
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Ми-28НЭ
Российский боевой вертолёт Ми-28НЭ "Ночной охотник".
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) осуществил экспортную поставку первых ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник", оснащенных бортовым комплексом обороны. Новейший комплекс установлен для повышения боевой живучести и предназначен для защиты машины от поражения управляемыми зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения.


Кроме того, на вертолете установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.


"Поставка экспортной партии "Ночных Охотников" – значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов. Уверен, Ми-28НЭ проявит себя с лучшей стороны при выполнении реальных боевых задач, что, несомненно, повысит интерес потенциальных заказчиков к вертолету", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Ударный вертолет Ми-28Н (экспортная версия этого вертолета получила название Ми-28НЭ) в российской армии прозвали "Ночным охотником" за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. "Ночной охотник" обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.


Огневая мощь – одно из наиболее ценных преимуществ Ми-28Н. Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ракет "Атака" класса "воздух-земля" и "Игла" класса "воздух-воздух" с тепловой головкой самонаведения, а также блоков Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 и С-13.


Все жизненно важные системы и агрегаты вертолета, а также кабина экипажа надежно бронированы, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Экипаж вертолета Ми-28Н размещен в отдельных, тандемно расположенных кабинах, благодаря чему достигается хороший обзор и надежная защита летчиков. Эргономика кабин доведена конструкторами "Ночного охотника" до совершенства.


В числе преимуществ вертолета - устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Ми-28Н стал одним из первых российских боевых вертолетов, оборудованных современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.


В 2016 году на "Роствертоле" запущена в серию модификация "Ночного охотника" Ми-28УБ с двойной системой управления. Наряду с основной ударной функцией он может выполнять задачи по подготовке и обучению летного состава. Создание вертолета с двойным управлением является логическим продолжением развития концепции армейского ударного вертолета. В 2017 году начнутся поставки нового вертолета в подразделения Воздушно-космических сил России.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Атака
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-28УБ
С-13
С-8
Компании
Вертолеты России
Роствертол

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