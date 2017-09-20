"Вертолеты России" поставили на экспорт первые Ми-28НЭ с БКО



Российский боевой вертолёт Ми-28НЭ "Ночной охотник".

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Российский боевой вертолёт Ми-28НЭ "Ночной охотник".Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) осуществил экспортную поставку первых ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник", оснащенных бортовым комплексом обороны. Новейший комплекс установлен для повышения боевой живучести и предназначен для защиты машины от поражения управляемыми зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения.

Кроме того, на вертолете установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.

"Поставка экспортной партии "Ночных Охотников" – значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов. Уверен, Ми-28НЭ проявит себя с лучшей стороны при выполнении реальных боевых задач, что, несомненно, повысит интерес потенциальных заказчиков к вертолету", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ударный вертолет Ми-28Н (экспортная версия этого вертолета получила название Ми-28НЭ) в российской армии прозвали "Ночным охотником" за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. "Ночной охотник" обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения.

Огневая мощь – одно из наиболее ценных преимуществ Ми-28Н. Вооружение вертолета включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также подвижную пушечную установку, которая оснащена пушкой калибра 30 мм. На балочных держателях предусмотрена подвеска противотанковых управляемых ракет "Атака" класса "воздух-земля" и "Игла" класса "воздух-воздух" с тепловой головкой самонаведения, а также блоков Б8В20-А и Б13Л1 с неуправляемыми авиационными ракетами типа С-8 и С-13.

Все жизненно важные системы и агрегаты вертолета, а также кабина экипажа надежно бронированы, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм. Экипаж вертолета Ми-28Н размещен в отдельных, тандемно расположенных кабинах, благодаря чему достигается хороший обзор и надежная защита летчиков. Эргономика кабин доведена конструкторами "Ночного охотника" до совершенства.

В числе преимуществ вертолета - устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Ми-28Н стал одним из первых российских боевых вертолетов, оборудованных современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

В 2016 году на "Роствертоле" запущена в серию модификация "Ночного охотника" Ми-28УБ с двойной системой управления. Наряду с основной ударной функцией он может выполнять задачи по подготовке и обучению летного состава. Создание вертолета с двойным управлением является логическим продолжением развития концепции армейского ударного вертолета. В 2017 году начнутся поставки нового вертолета в подразделения Воздушно-космических сил России.