Истребители ЗВО перехватили "захваченный" самолет на учениях "Запад-2017"



Истребитель Су-27.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Истребитель Су-27.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Истребители Западного военного округа перехватили условно захваченный самолет в ходе учений "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Подразделения противовоздушной обороны и истребительной авиации Западного военного округа (ЗВО) перехватили условно захваченный самолет в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, пассажирский самолет, вылетевший из Московской области в восточном направлении, поменял свой курс на северо-запад. Самолет, не отвечающий на запросы наземных служб, был обнаружен и сопровожден радиолокационными средствами системы ПВО ЗВО.

Отмечается, что по команде "Воздух" в небо была поднята пара дежурных истребителей Су-27, которые приблизились к самолету-нарушителю, световыми сигналами и воздушными маневрами обозначили свое присутствие и сопровождали воздушное судно вдоль условной воздушной границы, не позволяя ее пересечь.

"После того, как самолет вновь изменил курс полета от зоны ответственности подразделений ПВО ЗВО, экипажи истребителей Су-27 выполнили посадку на аэродроме базирования", - добавляется в релизе.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.