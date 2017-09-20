РФ впервые экспортировала вертолеты Ми-28НЭ с новейшим комплексом обороны
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Авиатехник в ударном вертолете Ми-28H Ночной охотник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставил на экспорт первые ударные вертолеты Ми-28НЭ "Ночной охотник" с бортовым комплексом обороны (БКО), защищающим машины от управляемых зенитных ракет с инфракрасными головками самонаведения, сообщил журналистам в среду гендиректор компании Андрей Богинский.
"Поставка экспортной партии "Ночных охотников" - чрезвычайно значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов", - сказал он, не уточнив страну-заказчика.
Помимо БКО, на вертолетах установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и с наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.
Ударный вертолет Ми-28Н (экспортная версия этого вертолета получила название Ми-28НЭ) в российской армии прозвали "Ночным охотником" за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений.
"Ночной охотник" обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Вооружение вертолета включает управляемые и неуправляемые ракеты, а также подвижную пушечную установку калибром 30 миллиметров.
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20.09.2017
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