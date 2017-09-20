Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ впервые экспортировала вертолеты Ми-28НЭ с новейшим комплексом обороны

21.09.2017 РИА Новости 216 0
0
Понравилась новость?
 0
Авиатехник в ударном вертолете Ми-28H Ночной охотник. Архивное фото
Авиатехник в ударном вертолете Ми-28H Ночной охотник. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставил на экспорт первые ударные вертолеты Ми-28НЭ "Ночной охотник" с бортовым комплексом обороны (БКО), защищающим машины от управляемых зенитных ракет с инфракрасными головками самонаведения, сообщил журналистам в среду гендиректор компании Андрей Богинский.

"Поставка экспортной партии "Ночных охотников" - чрезвычайно значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов", - сказал он, не уточнив страну-заказчика.

Помимо БКО, на вертолетах установлен модернизированный комплекс средств связи, обеспечивающий радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и с наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.

Ударный вертолет Ми-28Н (экспортная версия этого вертолета получила название Ми-28НЭ) в российской армии прозвали "Ночным охотником" за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений.

"Ночной охотник" обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Вооружение вертолета включает управляемые и неуправляемые ракеты, а также подвижную пушечную установку калибром 30 миллиметров.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Компании
Вертолеты России

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 12:48
  • 4
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
  • 21.09 12:22
  • 289
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 21.09 12:18
  • 2
Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании
  • 21.09 12:01
  • 5392
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.09 11:38
  • 5
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 21.09 11:32
  • 51
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 21.09 11:05
  • 9
Стратегия недоучек
  • 21.09 10:55
  • 2
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
  • 21.09 10:26
  • 2
В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
  • 21.09 09:56
  • 5
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 09:40
  • 1
Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД
  • 21.09 09:38
  • 1
Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих
  • 21.09 08:52
  • 3
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
  • 21.09 08:40
  • 27
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 21.09 08:35
  • 1
Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)
другие обсуждаемые темы