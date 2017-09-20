Лукашенко объяснил, почему наблюдал за учениями "Запад" отдельно от Путина



Лукашенко наблюдает за ходом учения Запад-2017 на полигоне Борисовский.

Источник: © Фото : прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Лукашенко наблюдает за ходом учения Запад-2017 на полигоне Борисовский.Источник: © Фото : прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за совместными военными учениями "Запад-2017" из-за их масштабности.

Он напомнил, что основная фаза учений прошла на территории Белоруссии, но в Ленинградской и Калининградской областях также состоялись крупные маневры. "Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре", - объяснил глава Белоруссии журналистам на полигоне Борисовский.

По его словам, ранее оба президента планировали наблюдать за учениями в Белоруссии. "Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают", - добавил Лукашенко.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября в Белоруссии, а также на трех полигонах в России. В них приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе порядка 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около десяти боевых кораблей.