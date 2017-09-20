Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"
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Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ПОЛИГОН БОРИСОВО (Минская область), 20 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".
"Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", - заявил Лукашенко во время своей речи по итогам маневров.
При этом он отметил, что совместная военная деятельность и сотрудничество с Россией не направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов". По словам президента, в этом могли убедиться представители военно-дипломатического корпуса и международных организаций, присутствующие на завершающем этапе учений.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.
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20.09.2017
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