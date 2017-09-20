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В Карачаево-Черкесии пройдут российско-пакистанские тактические учения "Дружба-2017"

21.09.2017 ТАСС 220 0
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Военнослужащие ВС РФ
34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.
Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa

Военные обменяются опытом и отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российско-пакистанские тактические учения "Дружба-2017" пройдут в горах Карачаево-Черкесии с 22 сентября по 4 октября. Об этом в среду журналистам сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Военнослужащие Южного военного округа завершили подготовку к участию в совместном российско-пакистанском тактическом учении "Дружба-2017", которое пройдет с 22 сентября по 4 октября в горно-лесистой местности на территории Карачаево-Черкесской Республики в районе населенного пункта Нижний Архыз. С российской стороны в международном учении примут участие около 100 военнослужащих мотострелковой бригады", - сказал Астафьев.

Военные во время тренировок к учениям провели более 20 занятий по горной подготовке в составе разведывательных групп с применением альпинистского снаряжения.

"Минометные расчеты совершенствовали навыки стрельбы с закрытых позиций в высокогорье. Особое внимание в ходе подготовки уделялось боевому применению вооружения, технических и специальных средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки, а также доставки вооружения и боеприпасов в труднодоступные места при выполнении учебно-боевых задач в условиях ледово-скального и снежного рельефов с применением возможностей вьючно-транспортного взвода", - также отметил Астафьев.

В ходе учений военные обменяются опытом и отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Аналогичные совместные учения проводились в 2016 году на базе центра подготовки сил специальных операций в Пакистане.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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