В Карачаево-Черкесии пройдут российско-пакистанские тактические учения "Дружба-2017"
|
|
34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада в Пакистане.
Источник: twitter генерала ВС Пакистана Asim Bajwa
Военные обменяются опытом и отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российско-пакистанские тактические учения "Дружба-2017" пройдут в горах Карачаево-Черкесии с 22 сентября по 4 октября. Об этом в среду журналистам сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Военнослужащие Южного военного округа завершили подготовку к участию в совместном российско-пакистанском тактическом учении "Дружба-2017", которое пройдет с 22 сентября по 4 октября в горно-лесистой местности на территории Карачаево-Черкесской Республики в районе населенного пункта Нижний Архыз. С российской стороны в международном учении примут участие около 100 военнослужащих мотострелковой бригады", - сказал Астафьев.
Военные во время тренировок к учениям провели более 20 занятий по горной подготовке в составе разведывательных групп с применением альпинистского снаряжения.
"Минометные расчеты совершенствовали навыки стрельбы с закрытых позиций в высокогорье. Особое внимание в ходе подготовки уделялось боевому применению вооружения, технических и специальных средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки, а также доставки вооружения и боеприпасов в труднодоступные места при выполнении учебно-боевых задач в условиях ледово-скального и снежного рельефов с применением возможностей вьючно-транспортного взвода", - также отметил Астафьев.
В ходе учений военные обменяются опытом и отработают задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований.
Аналогичные совместные учения проводились в 2016 году на базе центра подготовки сил специальных операций в Пакистане.
|
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.09.2017 Более 500 артиллеристов ЦВО провели боевые стрельбы в Оренбуржье
21.09.2017 Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
21.09.2017 "Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
21.09.2017 Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев проконтролировал организацию проведения зачетного учения разнородных сил Северного флота
21.09.2017 Истребители ЗВО перехватили "захваченный" самолет на учениях "Запад-2017"
21.09.2017 Истребители ВКС и ЗВО разыграли воздушный бой на учениях "Запад-2017"
21.09.2017 Баллистическая ракета "Ярс" в ходе испытания поразила цель на Камчатке
21.09.2017 На учениях "Запад-2017" в Белоруссии апробированы новые системы связи и управления