Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На учениях "Запад-2017" в Белоруссии апробированы новые системы связи и управления

21.09.2017 ТАСС 294 0
0
Понравилась новость?
 0
strelec
Комплекс разведки управления и связи (КРУС) "Стрелец"-С4ISR тактического звена Источник: http://topwar.ru/.

Начальник связи Вооруженных сил Белоруссии отметил, что войска обеспечили состав современными телекоммуникационными услугами - от тактического уровня управления до высшего военного руководства

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Ряд новых разработок системы связи и управления войсками, созданные военно-промышленным комплексом Белоруссии, апробированы в ходе учений "Запад-2017" на полигонах республики.

"Впервые был продемонстрирован и реально выполнял задачи подвижной пункт управления командующего Региональной группировкой войск [Белоруссии и РФ] на базе отечественного бронеавтомобиля Volat V1", - отметил начальник связи Вооруженных сил Белоруссии полковник Олег Мищенко, слова которого приводятcя на сайте учений "Запад-2017".

По информации белорусского военного, в рамках учений проходит испытания новая командно-штабная машина (КШМ) на базе модернизированного БТР60ПБ. "Машина оснащена всеми необходимыми современными цифровыми средствами связи отечественного производства, и новой цифровой радиорелейной станцией на мобильной и быстроразвертываемой платформе "Сосна2", - проинформировал Мищенко. Он констатировал, что войска связи обеспечили оперативный состав всеми современными телекоммуникационными услугами - от тактического уровня управления до высшего военного руководства. "Это и закрытая видеоконференцсвязь, и высокоскоростные сети передачи данных, и привычные открытые системы автоматической телефонной связи", - уточнил начальник связи белорусской армии. Мищенко обратил внимание на то, что "одних только комплексных аппаратных и станций, которые завязаны в единую систему, - более 60".

Белорусский военный отметил "качественное взаимодействие с представителями войск связи Вооруженных сил Российской Федерации". "На сегодня у нас нет никаких разногласий ни по технической части, ни в организационном плане", - заявил начальник связи Вооруженных сил Белоруссии.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.09 12:48
  • 4
Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
  • 21.09 12:22
  • 289
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 21.09 12:18
  • 2
Эксперты: Летчикам F-35 по-прежнему угрожает гибель при катапультировании
  • 21.09 12:01
  • 5392
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.09 11:38
  • 5
Лавров прокомментировал желание США выйти из одной статьи ДРСМД
  • 21.09 11:32
  • 51
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 21.09 11:05
  • 9
Стратегия недоучек
  • 21.09 10:55
  • 2
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
  • 21.09 10:26
  • 2
В Минобороны России приступили к реализации проекта по созданию современного высокотехнологичного военного технополиса
  • 21.09 09:56
  • 5
Россия и Китай возненавидят новый американский супертанк (The National Interest, США)
  • 21.09 09:40
  • 1
Эксперт рассказал о претензиях России к США по договору РСМД
  • 21.09 09:38
  • 1
Нацгвардия США продолжит обучать украинских военнослужащих
  • 21.09 08:52
  • 3
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
  • 21.09 08:40
  • 27
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 21.09 08:35
  • 1
Рейтинг армий мира: как Украина оказалась на 30 месте? (112.ua, Украина)
другие обсуждаемые темы