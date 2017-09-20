Подлодка-"катамаран" создается в РФ для транспортировки грузов в Арктике
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Арктика.
Источник: www.belvpo.com
Испытания модели уже были проведены в Крыловском научном центре
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Принципиально новое техническое средство для транспортировки грузов под водой в Арктике создают ЦКБ "Рубин" и Фонд перспективных исследований (ФПИ). Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.
"Такой носитель - подводный транспортно-монтажный сервисный комплекс катамаранного исполнения. Он позволит погрузить любую технику на борт и доставить ее под водой, минуя навигационные препятствия. Он придет в заданный район, зависнет над выбранной точкой и установит оборудование на дне моря", - сказал он.
Разработан аванпроект этого комплекса, проведены все необходимые аналитические работы, в Крыловском научном центре уже прошли испытания модели, сообщил Торопов.
По его словам, этот комплекс будет гражданской атомной подводной лодкой, как и лодка-сейсморазведчик, которую также создают ЦКБ "Рубин" и ФПИ. "Это будут две отдельные подлодки с разным комплектом оборудования, связанные между собой в единый подводный носитель. Внутри они абсолютно разные, а наружные обводы повторяют друг друга, но зеркально", - пояснил главный конструктор, говоря о транспортно-монтажном комплексе.
Между корпусами предусматривается установка грузоподъемного оборудования.
Подводный катамаран можно построить в те же сроки, что и обычную подводную лодку, только на нем не будет оружия.
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20.09.2017
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