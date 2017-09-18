В России в 2019 году может появиться экраноплан на 100 мест



Амфибийное судно "Буревестник-24". Источник: ИТАР-ТАСС. Амфибийное судно "Буревестник-24". Источник: ИТАР-ТАСС.

18 сентября 2017 г., AEX.RU – Головной 100-местный экраноплан может быть построен в России через два года, его создание уже началось, сообщил РИА Новости генеральный директор и главный конструктор компании "Небо+море" (разработчик экранопланов) Владимир Буковский.

Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.

В настоящее время проходят испытания двух экранопланов "Буревестник-24" пассажировместимостью 24 человека.

"Стоместный экраноплан есть, но только пока в голове и расчетах. На его производство нужно несколько сот миллионов долларов. Первая, головная машина — очень дорогая. На ее изготовление должно уйти порядка двух лет при соответствующем финансировании", — сказал Буковский.

Тем не менее, по его словам, "мы уже приступили к ее строительству, точнее к изготовлению отдельных узлов".

"Здесь я вижу несколько сложных задач, решать которые нам придется. Это новейшая инновационная система управления и движитель. Скорее всего, будет двигатель ВК-2500, который надо будет адаптировать под новую машину", — сказал главный конструктор.

Он сообщил, что десятитонка будет ходить на дальние расстояния в океане — порядка 1,5 тысячи километров — на скорости 250 километров в час. "Буревестник-24" развивает скорость порядка 170-220 километров в час.