Президент, которого ждут

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Академики Александр Сергеев и Алексей Хохлов соединяют усилия в борьбе за пост президента РАН

Сегодня стратегическое противоборство цивилизаций в значительной мере переместилось в область завоевания превосходства в фундаментальной науке. Превосходство в этой области обеспечивает доминирование и в других сферах межгосударственного противоборства.

Отставание может оказаться фатальным – страна навсегда окажется на обочине истории или исчезнет совсем. Поэтому во главе нашей главной научной организации РАН должен оказаться человек, работающий именно в этой сфере, обладающий огромных научным опытом и авторитетом, а также необходимым организаторским потенциалом.

В Российской академии наук идет подготовка к выборам президента. Предшествующие события свидетельствуют, что выборы эти станут далеко не простыми, каких в истории академии было достаточно. Сам факт того, что с весны наша "большая академия" управляется врио президента, а выборы, которые должны были состояться весной этого года, сорвались в связи с отказом баллотироваться на этот высокий пост всех кандидатов, говорит о многом. Совершенно очевидно, что сегодня должно быть решено, куда пойдет российская фундаментальная и прикладная наука и вообще быть ей или не быть. Расчеты некоторых "экспертов", "специалистов" и "ученых" на некое свободное научное творчество с опорой на меценатов и поддержку бизнеса – полная глупость, многократно опровергнутая как отечественной, так и мировой практикой. РАН была и будет организацией, определяющей научный уровень России. И от того, насколько она станет эффективной как научно-организационный центр, будут зависеть перспективы нашей науки вообще и как следствие перспективы страны в целом. В современном информационном мире, где интеллектуальный потенциал нации определяет ее способность к выживанию, успешность РАН уже в среднесрочной перспективе в значительной мере покажет жизнеспособность России как государства. В этих условиях выборы президента РАН фактически являются явлением общенационального значения.

“Характер деятельности обоих ученых свидетельствует о том, что результаты их деятельности имеют прежде всего огромное оборонное значение”

К концу лета после длительных консультаций в академической среде определились семь претендентов на пост президента РАН. Однако двое из них на прошли согласования в правительстве России (очевидно, правительственные чиновники лучше маститых ученых знают особенности управления такой организацией, как РАН, и степень соответствия кандидатов посту президента РАН). В числе отвергнутых оказался академик Алексей Хохлов. Это ученый с мировым именем, академик РАН с 2000 года, иностранный член Европейской академии. Работает в области физики полимеров. Основатель нового направления в мировой науке, связанного с переходами клубок-глобула в макромолекулярных системах. Создал теорию, ставшую сегодня классической, и подход к созданию полимеров с заранее определенными свойствами. Автор около тысячи научных публикаций.

Вместе с ним в числе кандидатов на пост президента РАН выдвинут другой видный российский ученый – академик РАН Александр Сергеев, который занимается фундаментальными и прикладными исследованиями в области оптики и физики плазмы. Судя по открытым данным, его основные научные интересы лежат в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, нелинейной динамики оптических систем и высокочувствительных оптических измерений. Его работы также цитируются много тысяч раз.

Характер деятельности обоих ученых со всей очевидностью свидетельствует о том, что результаты их деятельности имеют огромное не только народно-хозяйственное, но прежде всего оборонное значение. Поэтому вполне понятно, что, как стало известно из достоверных источников, оба этих ученых весьма близки российскому оборонному ведомству. При этом их предвыборные программы также весьма близки.

Константин Сивков, член-корреспондет РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (700) за 20 сентября 2017 года