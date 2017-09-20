Часовые государственной казны
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Татьяна Шевцова.
Источник: vpk-news.ru
Вклад военных финансистов в дело укрепления обороноспособности страны трудно переоценить
Подготовка специалистов с высшим специальным образованием для финансовой службы отечественных Вооруженных Сил насчитывает почти вековую историю.
Созданный в 1918 году Финансовый отдел при Реввоенсовете Республики наряду с реализацией таких важных для молодого государства вопросов, как финансирование фронтов, контроль за использованием ассигнований Красной армией, организация работы полевых казначейств, также обеспечивал формирование системы подготовки военных финансистов.
Высшая военная финансово-хозяйственная школа при Реввоенсовете Республики стала первым военно-учебным заведением, перед которым ставилась задача дать слушателям финансово-экономическое образование, необходимое для работы по финансированию войск, а также подготовить специалистов, способных вести научную работу по финансово-экономическим и хозяйственно-административным вопросам в армии и на флоте.
В октябре 1938 года были переведены на обучение по программам подготовки начальника финансовой части полка две роты курсантов Ярославского военно-хозяйственного училища, которые стали фундаментом формирования в 1941-м Военно-финансового училища Красной армии (с 1 сентября 1974 года Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева).
Пополнение кадров финансовой службы в годы Великой Отечественной войны осуществлялось по различным направлениям: продолжалась подготовка в военно-учебных заведениях, созданных до войны; была создана целая сеть краткосрочных курсов по подготовке начальствующего состава финансовых органов; за счет гражданских специалистов, имевших опыт работы в финансово-учетных органах.
Среди специалистов из народного хозяйства, призванных и направленных в годы Великой Отечественной войны в финансовые органы армии и флота, были и выпускники финансово-экономических учебных заведений – как правило, опытные специалисты, которые также внесли большой вклад в решение финансово-экономических задач. Многие из них остались на военной службе и после войны.
Среди гражданских вузов, выпускники которых служили в финансовых органах армии и флота, – Московский кредитно-экономический институт, Ленинградский финансово-экономический институт и другие.
Война подвергала жесткой проверке готовность Вооруженных Сил к любой обстановке, пригодность всех систем военной экономики и финансов. Деятельность военных финансистов в годы Великой Отечественной войны была высоко оценена советским правительством. 95 процентов офицеров финансовой службы армии и флота были награждены орденами и медалями.
При решении сложнейших экономических проблем послевоенного периода очень важно было развивать наиболее эффективные и экономически оправданные методы хозяйствования и активизировать влияние финансово-экономических и кредитно-экономических рычагов на ускорение темпов восстановления народного хозяйства.
В связи с повышением требований к кадрам финансистов в новых условиях в стране было открыто около десятка финансовых, финансово-экономических и кредитно-экономических вузов, целая сеть специальных техникумов.
В условиях реорганизации и перевооружения армии и флота в мирное время необходимо было использовать на полную мощность не только контрольные рычаги финансов, но и их созидательные возможности, усилить их влияние на все совершаемые экономические и военно-экономические процессы. Это оказалось очень важным, так как экономика Вооруженных Сил в тот период была представлена мощной производственной сферой (капитальное строительство, промышленное и сельскохозяйственное производство, военная торговля), большой численностью Вооруженных Сил с новыми задачами в области боевой готовности.
Итогом тщательного анализа сложившейся ситуации и новых задач перед руководящим составом финансовой службы стало решение о создании на базе Московского финансового института (ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) Военного факультета, которое было принято 20 сентября 1947 года совместным приказом Министерства Вооруженных Сил и Министерства высшего образования.
Военному факультету была поставлена задача по подготовке офицерских кадров с соответствующим образованием для комплектования финансовых органов соединений, военных округов, групп войск и флотов, главных и центральных управлений, которых в то время катастрофически не хватало. Военная и специальная подготовка слушателей была возложена на кафедры факультета, а ведение всех видов учебных занятий по общественным, общественно-экономическим и финансовым дисциплинам – на Московский финансовый институт.
В 1976 году Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте приступил к подготовке специалистов с высшим военным образованием. При разработке новых учебных планов и программ использовался уже накопленный опыт, основные усилия направлялись на практическую сторону обучения и достижения преемственности между учебными процессами Ярославского высшего военного финансового училища имени генерала армии А. В. Хрулева и факультетом.
Была выстроена стройная двухуровневая система подготовки специалистов финансовой службы с высшим военным образованием.
За годы своей деятельности Военный финансово-экономический факультет выпустил 7500 офицеров, свыше 10 тысяч офицеров на базе факультета прошли различные курсы усовершенствования финансово-экономических знаний.
В результате проведенных преобразований в системе военного финансово-экономического образования в 1999–2010 годах подготовка военных финансистов была возложена на Военный университет.
Сегодня офицеры, курсанты и профессорско-преподавательский состав финансово-экономического факультета Военного университета свято чтят славные традиции курсантов и слушателей вузов предшественников: Ярославского финансового училища и Военного финансово-экономического факультета.
Современная финансово-экономическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации представлена выпускниками практически всех финансово-экономических вузов СССР и России, среди которых особое место принадлежит Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету и Военному университету.
В рядах финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации специалисты высокого уровня, которые не только имеют чисто финансовые и широкие экономические знания, позволяющие более глубоко вникать в систему финансирования войск и во всю систему экономических связей по поставкам вооружения и военной техники и их эксплуатации, но и обладают знаниями структуры Вооруженных Сил, знают их предназначение, систему комплектования, всестороннего обеспечения всеми видами довольствия. Современные специалисты финансово-экономической службы по праву носят высокое звание военных финансистов – "Часовых государственной казны".
С уверенностью можно сказать, что Военный финансово-экономический факультет внес неоценимый вклад в формирование человеческого капитала военной финансово-экономической службы. Выпускники вуза наряду с другими военными финансистами сыграли значительную военно-экономическую роль в решении задач финансового обеспечения послевоенной перестройки Вооруженных Сил Российской Федерации и ее экономики в соответствии с новыми вызовами международной обстановки, обеспечения ракетно-ядерного перевооружения армии и флота, формирования достойного ответа нашим противникам, решения социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Научно-педагогический коллектив Военного финансово-экономического факультета разработал научные обоснования проблем, которые мы решаем и сейчас, а изданная литература – это для нас, работающих над решением вопросов финансового обеспечения армии и флота в новых условиях, основа, из которой мы черпаем идеи и практические советы.
В настоящее время финансово-экономическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации успешно решает поставленные задачи по своевременному и полному финансовому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации в различной обстановке, с учетом предъявляемых президентом Российской Федерации требований по рациональному использованию выделенных ассигнований.
В этих целях Министерство обороны Российской Федерации как главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает исполнение бюджета на основе казначейских технологий, а также новых управленческих решений по контролю за реализацией государственного оборонного заказа во взаимодействии с банковским сектором экономики.
Появление в 2015 году в календаре памятных дат Дня финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации можно по праву считать государственным признанием вклада военных финансистов в дело укрепления обороноспособности страны, свидетельством высокой государственной оценки заслуг специалистов финансово-экономической службы, а также данью уважения к нашим ветеранам.
Сохранение кадрового потенциала для нас очень важно.
Знания военных финансистов, в том числе и выпускников Военного факультета, являются для нас востребованными на важных направлениях и участках финансово-экономической деятельности, и сегодня этот опыт мы с благодарностью берем "на вооружение".
Как известно, ни один институт общества или военной организации государства не может развиваться без преемственности, и мы благодарны ветеранским коллективам нашей службы, которые держат с нами прочные связи и вносят в нашу работу так необходимые сегодня черты предшествующих поколений, патриотизма и любви к нашей профессии.
И сегодня, используя все ценное, накопленное предшественниками, военные финансисты честно и добросовестно выполняют свой служебный долг.
В этот памятный день от всей души поздравляю с 70-летием Военного финансово-экономического факультета всех ветеранов из числа командования, профессорско-преподавательского и научного состава факультета, военных финансистов и всех выпускников Военного финансово-экономического факультета.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия.
Новых вам успехов и свершений на благо нашей Родины!
Татьяна Шевцова, заместитель министра обороны
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (700) за 20 сентября 2017 года
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20.09.2017
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