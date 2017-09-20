Часовые государственной казны



Татьяна Шевцова.

Источник: vpk-news.ru Татьяна Шевцова.Источник: vpk-news.ru

Вклад военных финансистов в дело укрепления обороноспособности страны трудно переоценить

Подготовка специалистов с высшим специальным образованием для финансовой службы отечественных Вооруженных Сил насчитывает почти вековую историю.

Созданный в 1918 году Финансовый отдел при Реввоенсовете Республики наряду с реализацией таких важных для молодого государства вопросов, как финансирование фронтов, контроль за использованием ассигнований Красной армией, организация работы полевых казначейств, также обеспечивал формирование системы подготовки военных финансистов.

“За годы своей деятельности Военный финансово-экономический факультет выпустил 7500 офицеров”

Высшая военная финансово-хозяйственная школа при Реввоенсовете Республики стала первым военно-учебным заведением, перед которым ставилась задача дать слушателям финансово-экономическое образование, необходимое для работы по финансированию войск, а также подготовить специалистов, способных вести научную работу по финансово-экономическим и хозяйственно-административным вопросам в армии и на флоте.

В октябре 1938 года были переведены на обучение по программам подготовки начальника финансовой части полка две роты курсантов Ярославского военно-хозяйственного училища, которые стали фундаментом формирования в 1941-м Военно-финансового училища Красной армии (с 1 сентября 1974 года Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева).

Пополнение кадров финансовой службы в годы Великой Отечественной войны осуществлялось по различным направлениям: продолжалась подготовка в военно-учебных заведениях, созданных до войны; была создана целая сеть краткосрочных курсов по подготовке начальствующего состава финансовых органов; за счет гражданских специалистов, имевших опыт работы в финансово-учетных органах.

Среди специалистов из народного хозяйства, призванных и направленных в годы Великой Отечественной войны в финансовые органы армии и флота, были и выпускники финансово-экономических учебных заведений – как правило, опытные специалисты, которые также внесли большой вклад в решение финансово-экономических задач. Многие из них остались на военной службе и после войны.

Среди гражданских вузов, выпускники которых служили в финансовых органах армии и флота, – Московский кредитно-экономический институт, Ленинградский финансово-экономический институт и другие.

Война подвергала жесткой проверке готовность Вооруженных Сил к любой обстановке, пригодность всех систем военной экономики и финансов. Деятельность военных финансистов в годы Великой Отечественной войны была высоко оценена советским правительством. 95 процентов офицеров финансовой службы армии и флота были награждены орденами и медалями.

При решении сложнейших экономических проблем послевоенного периода очень важно было развивать наиболее эффективные и экономически оправданные методы хозяйствования и активизировать влияние финансово-экономических и кредитно-экономических рычагов на ускорение темпов восстановления народного хозяйства.

В связи с повышением требований к кадрам финансистов в новых условиях в стране было открыто около десятка финансовых, финансово-экономических и кредитно-экономических вузов, целая сеть специальных техникумов.

В условиях реорганизации и перевооружения армии и флота в мирное время необходимо было использовать на полную мощность не только контрольные рычаги финансов, но и их созидательные возможности, усилить их влияние на все совершаемые экономические и военно-экономические процессы. Это оказалось очень важным, так как экономика Вооруженных Сил в тот период была представлена мощной производственной сферой (капитальное строительство, промышленное и сельскохозяйственное производство, военная торговля), большой численностью Вооруженных Сил с новыми задачами в области боевой готовности.

Итогом тщательного анализа сложившейся ситуации и новых задач перед руководящим составом финансовой службы стало решение о создании на базе Московского финансового института (ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) Военного факультета, которое было принято 20 сентября 1947 года совместным приказом Министерства Вооруженных Сил и Министерства высшего образования.

Военному факультету была поставлена задача по подготовке офицерских кадров с соответствующим образованием для комплектования финансовых органов соединений, военных округов, групп войск и флотов, главных и центральных управлений, которых в то время катастрофически не хватало. Военная и специальная подготовка слушателей была возложена на кафедры факультета, а ведение всех видов учебных занятий по общественным, общественно-экономическим и финансовым дисциплинам – на Московский финансовый институт.

В 1976 году Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте приступил к подготовке специалистов с высшим военным образованием. При разработке новых учебных планов и программ использовался уже накопленный опыт, основные усилия направлялись на практическую сторону обучения и достижения преемственности между учебными процессами Ярославского высшего военного финансового училища имени генерала армии А. В. Хрулева и факультетом.

Была выстроена стройная двухуровневая система подготовки специалистов финансовой службы с высшим военным образованием.

За годы своей деятельности Военный финансово-экономический факультет выпустил 7500 офицеров, свыше 10 тысяч офицеров на базе факультета прошли различные курсы усовершенствования финансово-экономических знаний.

В результате проведенных преобразований в системе военного финансово-экономического образования в 1999–2010 годах подготовка военных финансистов была возложена на Военный университет.

Сегодня офицеры, курсанты и профессорско-преподавательский состав финансово-экономического факультета Военного университета свято чтят славные традиции курсантов и слушателей вузов предшественников: Ярославского финансового училища и Военного финансово-экономического факультета.

Современная финансово-экономическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации представлена выпускниками практически всех финансово-экономических вузов СССР и России, среди которых особое место принадлежит Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургскому государственному экономическому университету и Военному университету.

В рядах финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации специалисты высокого уровня, которые не только имеют чисто финансовые и широкие экономические знания, позволяющие более глубоко вникать в систему финансирования войск и во всю систему экономических связей по поставкам вооружения и военной техники и их эксплуатации, но и обладают знаниями структуры Вооруженных Сил, знают их предназначение, систему комплектования, всестороннего обеспечения всеми видами довольствия. Современные специалисты финансово-экономической службы по праву носят высокое звание военных финансистов – "Часовых государственной казны".

С уверенностью можно сказать, что Военный финансово-экономический факультет внес неоценимый вклад в формирование человеческого капитала военной финансово-экономической службы. Выпускники вуза наряду с другими военными финансистами сыграли значительную военно-экономическую роль в решении задач финансового обеспечения послевоенной перестройки Вооруженных Сил Российской Федерации и ее экономики в соответствии с новыми вызовами международной обстановки, обеспечения ракетно-ядерного перевооружения армии и флота, формирования достойного ответа нашим противникам, решения социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Научно-педагогический коллектив Военного финансово-экономического факультета разработал научные обоснования проблем, которые мы решаем и сейчас, а изданная литература – это для нас, работающих над решением вопросов финансового обеспечения армии и флота в новых условиях, основа, из которой мы черпаем идеи и практические советы.

В настоящее время финансово-экономическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации успешно решает поставленные задачи по своевременному и полному финансовому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации в различной обстановке, с учетом предъявляемых президентом Российской Федерации требований по рациональному использованию выделенных ассигнований.

В этих целях Министерство обороны Российской Федерации как главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает исполнение бюджета на основе казначейских технологий, а также новых управленческих решений по контролю за реализацией государственного оборонного заказа во взаимодействии с банковским сектором экономики.

Появление в 2015 году в календаре памятных дат Дня финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации можно по праву считать государственным признанием вклада военных финансистов в дело укрепления обороноспособности страны, свидетельством высокой государственной оценки заслуг специалистов финансово-экономической службы, а также данью уважения к нашим ветеранам.

Сохранение кадрового потенциала для нас очень важно.

Знания военных финансистов, в том числе и выпускников Военного факультета, являются для нас востребованными на важных направлениях и участках финансово-экономической деятельности, и сегодня этот опыт мы с благодарностью берем "на вооружение".

Как известно, ни один институт общества или военной организации государства не может развиваться без преемственности, и мы благодарны ветеранским коллективам нашей службы, которые держат с нами прочные связи и вносят в нашу работу так необходимые сегодня черты предшествующих поколений, патриотизма и любви к нашей профессии.

И сегодня, используя все ценное, накопленное предшественниками, военные финансисты честно и добросовестно выполняют свой служебный долг.

В этот памятный день от всей души поздравляю с 70-летием Военного финансово-экономического факультета всех ветеранов из числа командования, профессорско-преподавательского и научного состава факультета, военных финансистов и всех выпускников Военного финансово-экономического факультета.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия.

Новых вам успехов и свершений на благо нашей Родины!

Татьяна Шевцова, заместитель министра обороны

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (700) за 20 сентября 2017 года