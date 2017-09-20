"Провокация или чья-то глупость"



Вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Вертолет Ка-52 "Аллигатор".Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Минобороны опровергло сообщения о ракетном залпе по журналистам на учениях

В пресс-службе Западного военного округа опровергли информацию о якобы произошедшем в рамках учений "Запад-2017" ракетном залпе по зрителям. Минобороны считает, что сообщения в соцсетях о вертолетном ударе являются "намеренной провокацией" или "чьей-то персональной глупостью". Ранее в интернете появились кадры, показывающие, как вертолет Ка-52 выстрелил ракетами по зрителям на земле.

Западный военный округ официально заявил, что 18 сентября "в рамках розыгрыша эпизода практических действий" на учениях "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с армейской авиацией, зафиксировано не было.

"Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов" и "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

В Минобороны добавили, что на выложенных на ютубе кадрах запечатлен инцидент, произошедший в другое время, когда вертолеты "отрабатывали упражнения по поражению наземных целей".

В пресс-службе военного округа утверждают, что в ходе этого инцидента из-за технического сбоя в системе наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. "В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - заявили в Минобороны.

Ранее во вторник, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал просьбу прокомментировать информацию о возможном инциденте в Минобороны, поскольку это является cферой компетенции военного ведомства.

Видеозаписи ракетного залпа с вертолетов по цели, находящейся в непосредственной близости от людей, появились в интернете утром 19 сентября. На кадрах можно видеть, как два военных вертолета Ка-52 "Аллигатор" идут на небольшой высоте над зоной, где располагается военная техника и несколько гражданских автомобилей.

Один из вертолетов наносит ракетный удар по автомобилям. По разным данным, которые распространяют российские СМИ, три неуправляемые ракеты попали по армейскому КАМАЗу, в результате чего оказался либо контужен один человек, либо ранены двое. По неподтвержденным данным, пострадавшие были госпитализированы.

Предположительно, инцидент с Ка-52 произошел под Лугой.

На полигон "Лужский" в Ленинградской области планировал прибыть президент России Владимир Путин, чтобы ознакомиться с ходом военных маневров.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начало визита Путина на полигон было запланировано на понедельник, 18 сентября. Там его встретили начальники генштабов двух стран и министр обороны России Сергей Шойгу. "Путин будет получать доклады военачальников и будет наблюдать за сегодняшней фазой этих маневров", - заявил Песков.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на полигонах в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, а также в Белоруссии.

В учениях участвует 12,7 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Для планирования совместных действий от российской стороны привлекаются оперативные группы других силовых ведомств - МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

По словам Минобороны, проходящие учения являются "проверкой нервной системы" российской армии.

Военные в полевых условиях исследуют новые методы управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе и кампании в Сирии.

По сценарию учений "Запад-2017", на маневрах отыгрывается противостояние "западной" коалиции (вымышленные государства Вейшнория, Весбария и Лубения) и "северной" коалиции, которая состоит из Белоруссии и России.

​По легенде, главной причиной противостояния является намерение внешних сил дестабилизировать обстановку в Белоруссии и оттолкнуть ее от России.

Замыслом учений предусмотрено, что на территорию Белоруссии и Калининградской области проникли экстремистские группы, которые намерены проводить теракты и раскачивать обстановку в Союзном государстве. Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря.

"Учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Белоруссии, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", - говорится в официальном пояснении Минобороны России.

Иван Жуковский