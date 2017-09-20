Китай демонстрирует свой первый беспилотный ударный вертолет (The Hindu, Индия)
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Ракетный эсминец "Хэфэй" прибывший в порт Балтийска для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие – 2017".
Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо
AV500W, говорят конструкторы, принесет немалую пользу в охране границы, при проведении контртеррористических операций и в конфликтах низкой интенсивности.
Китай на выставке в северо-восточном городе Тяньцзине представил зарубежным покупателям свой первый беспилотный ударный вертолет с целью расширения рынка продаж военных беспилотников за границей.
По сообщениям СМИ, государственная авиастроительная компания Aviation Industry Corp of China показала свой разведывательно-боевой вертолет на 4-й Международной вертолетной выставке, которая является самой крупной в своем роде в КНР.
Максимальная взлетная масса вертолета составляет 450 килограммов, длина равна 7,2 метра, максимальная скорость 170 километров в час, а высота полета четыре тысячи метров. Как сообщает государственная China Daily, вертолет был разработан и производится научно-исследовательским институтом Aviation Industry Corp в городе Цзиндэчжэнь, провинция Цзянси.
Кроме того, машина может брать на борт 120 килограммов вооружения и прочего оборудования. Разведывательный вариант может находиться в небе восемь часов, а разведывательно-боевая версия - четыре часа.
Все военные беспилотники, которые Китай предлагает на мировом рынке, являются моделями с фиксированным крылом. Поэтому, как отмечают эксперты, AV500W стал первым в Китае беспилотным военным вертолетом, поставляемым на этот рынок.
Серийное производство
Один из главных конструкторов AV500 Цзян Тайю (Jiang Taiyu) сказал, что в августе состоялись первые летные испытания вертолета с боевой стрельбой.
"Вертолет может осуществлять взлет и посадку почти на любой местности, в том числе, на плато и в каньонах. Он может работать в условиях холода и тропической жары. Он принесет немалую пользу в охране границы, при проведении контртеррористических операций и в конфликтах низкой интенсивности, потому что может летать на очень малых высотах и зависать в воздухе на длительное время", - сообщил конструктор.
По словам Цзяна, все испытания вертолета завершатся до конца текущего года, и в 2018 году можно будет перейти к его серийному производству.
"Интерес к этому беспилотному вертолету проявили несколько стран. Дело в том, что беспилотных моделей вертолетов, способных наносить удары, в мире очень мало, хотя спрос на них довольно велик", - отметил Цзян.
По его словам, только США и Израиль разработали и производят беспилотные вертолеты с оружием, такие как американский MQ-8B Fire Scout производства Northrop Grumman.
Многочисленные возможности
Ударный AV500W обычно берет на борт четыре ракеты класса "воздух-земля" с наведением по РЛС. Вес каждой ракеты составляет восемь килограммов, а дальность поражения цели равна пяти километрам.
Кроме того, AV500W оснащен авиабомбами и крупнокалиберным пулеметом.
Китай планирует поставлять беспилотники AV500W странам, борющимся с терроризмом, например, на Ближний Восток, отметил Цзян.
Директор научно-исследовательского института Aviation Industry Corp по беспилотным летательным аппаратам Фан Юнхун (Fang Yonghong) заявил, что многим странам Европы, Африки и Ближнего Востока приходится наращивать усилия в борьбе с терроризмом, а поэтому им нужна качественная и недорогая техника, такая как AV500W.
В вертолетной выставке в Китае принимают участие более 400 компаний из 22 стран и регионов, которые производят вертолеты и комплектующие к ним, в том числе, из США, России и Франции.
Они привезли на выставку 98 летательных аппаратов. Вертолеты сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и компания Aviation Industry Corp of China провели вчера на церемонии открытия демонстрационные полеты, о чем говорится в сообщениях СМИ.
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20.09.2017
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