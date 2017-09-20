ОСК надеется, что испытания фрегата "Адмирал Горшков" завершатся до конца года
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Источник: © Алексей Акентьев/
После завершения госиспытаний фрегат будет передан ВМФ, уточнил глава корпорации Алексей Рахманов
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает завершить испытания фрегата "Адмирал Горшков" до конца 2017 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава корпорации Алексей Рахманов.
"К заводу-строителю по кораблю вопросов нет, осталось завершить испытания, которые, надеемся, до конца года дадут положительный результат", - сказал он, уточнив, что фрегат после завершения испытаний будет передан ВМФ РФ.
Как сообщил в июле журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов, готовность на "Адмирале Горшкове" по общекорабельным системам составляет 97%, а госиспытания по данным системам могут завершиться уже осенью. Он добавил, что причины задержек с испытаниями и сдачей корабля носят технический характер.
"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний начался 20 марта 2017 года.
Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего в 2025 году ВМФ России должен получить шесть таких фрегатов. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, фрегаты подобные "Адмиралу Горшкову" в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.
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20.09.2017
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