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Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым

21.09.2017 ТАСС 870 4
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Андрей Сердюков
Андрей Сердюков.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Cтали известны подробности ДТП с генералом ВДВ Андреем Сердюковым, а также имена пострадавших, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, в больницу были доставлены старшина Андрей Батарев, полковник Олег Смыковский и генерал-майор Владимир Кочетков. Все они ехали вместе с Сердюковым в Volkswagen Caravelle.

ДТП произошло 15 сентября на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. В микроавтобус Volkswagen генерала Сердюкова, который сопровождал кортеж военной автоинспекции, при попытке обгона врезался Chevrolet Lanos.

34-летний водитель легкового автомобиля скончался от полученных в ДТП травм, а пассажиры — женщина и два подростка — получили травмы разной степени тяжести.

Андрей Сердюков травмировал голову и позвоночник, врачи оценивают его состояние как среднее. О состоянии других пострадавших информации пока нет.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
Volkswagen

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Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Виктор Макаров
7
№1
21.09.2017 08:35
Что то не так, если шёл кортеж, шла машина сопровождения с мигалкой. как мог кто то её обгонять и почему машина сопровождения не просекла это. Возникают вопросы ?
0
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RU
gerrfrost
2750
№2
21.09.2017 09:45
Вопросы возникают только к кортежу...  Смертник с семьёй - это вряд ли..
+1
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RU
Sin_RUS
7
№3
21.09.2017 11:53
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Сначала видос посмотрите, а потом вопросы пусть возникают.
0
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RU
NagaN
239
№4
21.09.2017 12:48
Не возможно поверить, что это умышленно.
Таких дебилов не бывает.
Единственное объяснение - вынесло на встречку по мокрому.
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