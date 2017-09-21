Раскрыты подробности смертельного ДТП с Сердюковым
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Андрей Сердюков.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
Cтали известны подробности ДТП с генералом ВДВ Андреем Сердюковым, а также имена пострадавших, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, в больницу были доставлены старшина Андрей Батарев, полковник Олег Смыковский и генерал-майор Владимир Кочетков. Все они ехали вместе с Сердюковым в Volkswagen Caravelle.
ДТП произошло 15 сентября на трассе Р-21 «Кола» в Мурманской области. В микроавтобус Volkswagen генерала Сердюкова, который сопровождал кортеж военной автоинспекции, при попытке обгона врезался Chevrolet Lanos.
34-летний водитель легкового автомобиля скончался от полученных в ДТП травм, а пассажиры — женщина и два подростка — получили травмы разной степени тяжести.
Андрей Сердюков травмировал голову и позвоночник, врачи оценивают его состояние как среднее. О состоянии других пострадавших информации пока нет.
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20.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Виктор Макаров
7
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№1
21.09.2017 08:35
Что то не так, если шёл кортеж, шла машина сопровождения с мигалкой. как мог кто то её обгонять и почему машина сопровождения не просекла это. Возникают вопросы ?
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gerrfrost
2750
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№2
21.09.2017 09:45
Вопросы возникают только к кортежу... Смертник с семьёй - это вряд ли..
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Sin_RUS
7
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№3
21.09.2017 11:53
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1Сначала видос посмотрите, а потом вопросы пусть возникают.
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