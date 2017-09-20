Вертолет дал сбой условному противнику



Последствия самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты (НАР) с вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Источник: 66.ru Последствия самопроизвольного схода неуправляемой авиационной ракеты (НАР) с вертолета Ка-52 «Аллигатор».Источник: 66.ru

Во вторник стали известны обстоятельства чрезвычайного происшествия, случившегося на полигоне Лужский в Ленинградской области. По предварительным данным, во время учений 16 сентября у боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР), едва не повлекший гибель людей. Одной из основных версий ЧП, по данным «Ъ», является сбой в системе управления вооружением вертолета. У Минобороны это уже третий авиационный инцидент за неделю: в прошлый четверг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы бомбардировщик Ту-22М3, а в субботу разбился учебно-боевой самолет Як-130.

Первая информация о ЧП появилась во вторник в соцсетях, а затем об этом сообщил сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru. Ссылаясь на осведомленный источник, издание написало, что 17 или 18 сентября на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, вследствие чего «сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы». «Пострадали, скорее всего, журналисты», — предположило издание. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) «Ъ» сказали, что никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, 18 сентября не было. «Все сообщения в социальных сетях о „залпах по толпе журналистов“, „большом количестве тяжелораненых“ — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — заявил представитель ЗВО. По его словам, на видеокадрах зафиксирован случай, происшедший «в другой период времени», когда экипажи вертолетов армейской авиации «отрабатывали упражнение по поражению наземных целей»: «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей».

По данным «Ъ», «другой период времени» — это 16 сентября. Как рассказал собеседник «Ъ», близкий к штабу воздушно-космических сил, на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, в результате которого едва не погибли люди. В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач». В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля». После этого старший лейтенант Волчков доложил об инциденте руководителю полетов на полигоне. Получив команду прекратить выполнение задачи, он изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. На земле получили легкие ранения три человека (по информации РБК все они — военнослужащие) и повреждены две машины: на фотографиях с места ЧП видно, что осколки С-8 буквально прошили металлические корпуса стоявших рядом армейского фургона и бронеавтомобиля.

Через два дня на полигон Лужский прибыл президент Владимир Путин. По словам близкого к Генштабу ВС РФ источника, ЧП не сказалось на ходе учения «Запад-2017»: уже на следующий день после инцидента экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации ЗВО отработали на полигоне задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха. Господин Путин, по словам командующего ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова, итоги увиденного этапа учения оценил высоко.

В Военном следственном управлении Следственного комитета РФ по ЗВО, как и в Военной прокуратуре ЗВО, комментировать информацию об инциденте отказались. Однако в частном порядке собеседники «Ъ» пояснили, что данных о происшествии к ним пока не поступало. В Ленинградский окружной суд, по неофициальным данным, военные следственные органы не обращались ни с какими ходатайствами, связанными с ЧП во время последних учений.

По данным «Ъ», для установления обстоятельств ЧП уже создана специальная комиссия, состоящая из представителей Минобороны и авиационной промышленности (в холдинге «Вертолеты России» от комментариев «Ъ» отказались), которой предстоит установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц. По словам источников «Ъ», самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета: участники расследования установили, что НАР вылетела без команды пилота сразу же после включения им главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этих данных будут проведены дополнительные экспертизы. До этого летчики Смахтин и Волчков будут отстранены от полетов.

Отметим, что инцидент с Ка-52 стал третьим за последние дни: так, 14 сентября на авиабазе Шайковка (Калужская область) сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив серьезные повреждения, а 16 сентября вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) во время тренировочного полета потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Во всех случаях обошлось без человеческих жертв.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич; Владислав Литовченко, Санкт-Петербург