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NASA в 2018 году запустит зонд для исследования Солнца

21.09.2017 ТАСС 136 0
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Источник: © Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/NASA

Автоматическая станция Parker Solar Probe предназначена для изучения солнечной короны и солнечного ветра, а также магнитных полей, плазмы и заряженных частиц

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) летом будущего года намерено запустить специальный зонд для исследования Солнца. Автоматическая станция Parker Solar Probe по расчетам должна пройти примерно в 6,4 млн км от поверхности звезды, то есть примерно в семь раз ближе, чем аппарат Helios 2, приближавшийся к Солнцу в 1972 году на расстояние в 43,2 млн км. Станция окажется ближе к Солнцу, чем Меркурий - ближайшая планета Солнечной системы.

"Данные, собранные в ходе этого полета, обеспечат поистине революционные изменения в наших представлениях о Солнце, - сообщило в пресс-релизе NASA. - Автоматическая станция пройдет через атмосферу Солнца и приблизится к его поверхности ближе, чем любой другой аппарат, обеспечив человечеству возможность наблюдения за Солнцем с самой близкой дистанции".

Как сообщила во вторник газета The New York Times, от испепеляющего жара солнечной короны - около 1300 градусов Цельсия - станция будет защищена специальным композитным покрытием толщиной 11,43 см. Такая защита обеспечит нормальное функционирование аппаратуры, предназначенной для изучения солнечной короны и солнечного ветра - постоянного потока заряженных частиц, испускаемого Солнцем, а также для изучения магнитных полей, плазмы и заряженных частиц. Наблюдения автоматической станции позволят более точно прогнозировать "космическую погоду" в окрестностях Земли.
20.09.2017
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принадлежат ТАСС
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