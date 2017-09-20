Рогозин: ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска новых спутников



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Сейчас российская система уступает американской по этому показателю в два раза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ГЛОНАСС сравняется с GPS по точности после запуска спутников "Глонасс-К2" в конце 2018 года - начале 2019.

Об этом сообщил после заседания коллегии ВПК в концерне "Алмаз-Антей" вице-президент РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин на заседании особо акцентировал внимание на системе ГЛОНАСС.

"Он [Путин] считает, что крайне важно выйти на равные с американцами позиции. GPS и ГЛОНАСС должны быть сопоставимы по своей точности. Сейчас мы в два раза уступаем GPS, если у них разрешение 3,6 метра, то у нас около 7 метров. Но ввод новых космических аппаратов "Глонасс-К2" в конце 2018 года - начале 2019 позволит начать финишный забег, чтобы к 2020 году выйти на абсолютно конкурентный показатель", - сказал Рогозин.

Спутники третьего поколения "Глонасс-К" российской системы ГЛОНАСС обладают большей точностью определения координат. Они рассчитаны на 10 лет работы в отличие от спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" со сроком службы в семь лет. Первый спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту в 2011 году, второй - в 2014 году. "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К".

"Глонасс-К2" будет передавать девять навигационных сигналов. Его масса составит около 1800 кг (вдвое больше, чем у "Глонасс-К1").