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Тайваньский спутник FORMOSAT-5 шлет нечеткие снимки с орбиты

21.09.2017 ТАСС 140 0
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Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником «Формосат-5» на борту.
Источник: © Matt Hartman via AP

Эксперты считают, что на устранение неполадок может понадобится два-три месяца

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Первый полностью разработанный на Тайване спутник дистанционного зондирования Земли FORMOSAT-5 столкнулся с неполадками в работе оптической аппаратуры высокого разрешения. Он присылает нечеткие фотоснимки с околоземной орбиты на высоте 720 км, на которую был успешно выведен 25 августа частной компанией SpaceX. Об этом во вторник в Тайбэе сообщили ученые-кураторы этого проекта.

По словам заместителя главы тайваньского космического центра Юй Сяньчжэна, речь идет о вероятной поломке датчика фокусного расстояния. В результате сбоя присылаемые с орбиты изображения выходят нечеткими и расплывчатыми. По оценкам экспертов, на проведение различных тестов, корректировку программных настроек оптической аппаратуры и поиск путей устранения неполадок "может уйти два-три месяца".

Оснащенный мощной оптической аппаратурой высокого разрешения спутник должен был осуществлять съемку поверхности нашей планеты, собирать данные для предупреждения стихийных бедствий, мониторинга окружающей среды, научных исследований.

Аппарат весит 450 кг. В его разработке приняли участие более полусотни научно-исследовальских групп Тайваня. На реализацию этого проекта ушло шесть лет и было инвестировано около $190 млн. Предполагается, что FORMOSAT-5 будет работать на орбите высотой 720 км в течение пяти лет. Период его обращения вокруг Земли составляет 100 минут.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Тайвань
Компании
SpaceX

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