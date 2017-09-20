Экипажи кораблей Каспийской флотилии проводят учения в пунктах базирования
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Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии проводят учения в пунктах базирования в Астрахани и Махачкале, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"На соединениях кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования затон "Золотой" (город Астрахань), и порт Махачкала под руководством командиров соединений проводится комплекс корабельных боевых учений, в ходе которых в экипажи кораблей отрабатывают свои действия по различным задачам, как в плановом режиме, так и в экстренном порядке", - сказал он.
По словам Астафьева, в боевой подготовке участвуют более десяти надводных кораблей и катеров, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич", "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", базовые и рейдовые тральщики, артиллерийские катера.
Астафьев отметил, что моряки отработают приведение корабля в высшие степени боевой готовности, экстренное приготовление корабля к бою и походу, выходу из пункта базирования, использование техсредств для обороны и защиты корабля при ведении боевых действий в море. Вахтенные офицеры отрабатывают действия при получении сигнала на оповещение и сбор личного состава.
Астафьев добавил, что данные учения проходят в рамках подготовки к предстоящим в октябре этого года масштабным морским учениям корабельных группировок на Каспийском море.
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20.09.2017
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