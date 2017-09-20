На военно-морских учениях России и Китая спасут экипаж "аварийной" подлодки



Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Китая во Владивосток.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Военные РФ и КНР в рамках международных учений "Морское взаимодействие" впервые отработают эпизод по спасению экипажа условно терпящей бедствие подводной лодки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

В объединенном штабе руководства второго этапа учений "Морское взаимодействие-2017" прошла тактическая летучка с командованием сил, участвующих в эпизоде по совместному оказанию помощи условно аварийной подлодке, лежащей на грунте.

"Эпизод по спасению экипажа условно терпящей бедствие подлодки в рамках учения "Морское взаимодействие" будет проведен впервые. В ходе эпизода экипажи кораблей-участников во взаимодействии с морской авиацией ТОФ осуществят поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров. Обнаружение подводников, самостоятельно покинувших условно аварийную подводную лодку, будет проходить с помощью вертолетов и быстроходных катеров", - сообщил Матвеев.

После обследования подлодки с помощью необитаемых подводных аппаратов личный состав эвакуируют глубоководными спасательными аппаратами. Затем "раненым" окажут медпомощь, проведут лечебную рекомпрессию и декомпрессию.

Первый этап учений "Морское взаимодействие-2017" прошел с 22 по 27 июля в Балтийском море. Второй этап проходит с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота.

Морская фаза учения пройдет с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.