Российские и приднестровские военные провели совместные учения



Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

ТИРАСПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости, Владимир Сандуца. Мотострелковый батальон Оперативной группы российских войск в ходе плановых учений отработал взаимодействие с артиллерийскими подразделения приднестровской армии, сообщила пресс-служба минобороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

"На этапе боевой стрельбы артиллерийские подразделения вооруженных сил ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ отработали действия в обороне. Было организовано взаимодействие по нанесению огневого поражения артиллерией", - говорится в сообщении.

По словам начальника оперативной группы войск Дмитрия Зеленкова, которого цитирует пресс-служба, подразделения выполнили все задачи на хорошую оценку: "Все элементы учений проверялись с особой тщательностью, упор был сделан на умения личного состава действовать в ночных условиях. С задачей все справились на твердую оценку, все цели были подавлены, либо поражены". Он отметил, что в ходе учений упор был сделан на ведение действий ночью. "Дело в том, что сейчас мы видим по опыту локальных войн, что все боевые действия проходят ночью", - уточнил полковник.

Офицер также положительно оценил взаимодействие с приднестровскими военными.

"Мы организовали взаимодействие по нанесению огневого поражения артиллерией. Проявили слаженность в этих вопросах, и я скажу, что этап получился. Хотя военнослужащие Приднестровья стреляли впервые - именно этот призыв - я скажу, что с задачей все справились, все цели были подавлены, поэтому, безусловно, мы будем продолжать сотрудничество в этих вопросах", - сказал Зеленков.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.