Лавров обсудил с Тиллерсоном продолжение контактов по военной линии
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном продолжение контактов по военной линии.
По его словам, обсуждались договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Там есть вопросы и у нас к американцам, и они тоже задают нам свои вопросы, излагают свои озабоченности. Было согласовано, что необходимо по линии военных вместе с представителями внешнеполитических ведомств эти вопросы рассматривать и эти озабоченности снимать", - сказал Лавров журналистам.
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20.09.2017
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