Лавров обсудил с Тиллерсоном продолжение контактов по военной линии



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ООН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном продолжение контактов по военной линии.

По его словам, обсуждались договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Там есть вопросы и у нас к американцам, и они тоже задают нам свои вопросы, излагают свои озабоченности. Было согласовано, что необходимо по линии военных вместе с представителями внешнеполитических ведомств эти вопросы рассматривать и эти озабоченности снимать", - сказал Лавров журналистам.