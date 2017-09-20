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Сторожевой корабль ВМС Китая во Владивостоке откроют для посещения

21.09.2017 ТАСС 162 0
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Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016.
Источник: © AP Photo / Zha Chunming/Xinhua

Сторожевик принимает участие российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2017"

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Сторожевой корабль военно-морских сил Китая "Да Цин", который участвует во втором этапе международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017", будет открыт для посещения во Владивостоке, все желающие смогут осмотреть его технику и вооружение, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан первого ранга Владимир Матвеев.

"Завтра, 21 сентября, с 09:00 до 12:00 [с 02:00 до 05:00 мск] сторожевой корабль ВМС Китая "Да Цин", ошвартованный на 33 причале Корабельной набережной, будет открыт для посещения жителями и гостями приморской столицы. Все желающие смогут посетить боевой корабль, пришедший во Владивосток для участия в российско-китайском учении, осмотреть вооружение и технику корабля, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Китая", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей Военно-Морских Сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в составе эсминца "Ши Цзячжуан", сторожевого корабля "Да Цин", корабля комплексного снабжения "Дун Пинху" и спасательного судна "Чандао" прибыл во Владивосток 18 сентября для участия во втором этапе международных российско-китайских военно- морских учений "Морское взаимодействие - 2017".

"Морское взаимодействие - 2017" проходит на базе Тихоокеанского флота с 18 по 26 сентября. Учения включают в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза проходит во Владивостоке и продлится до 21 сентября, в ходе нее проводятся совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота Горностай пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран.

Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.
20.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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