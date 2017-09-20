Российские участники учения "Запад-2017" награждены знаками отличия ВС Белоруссии
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Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Памятные нагрудные знаки "За отличие в учении" получили солдаты и офицеры танкового соединения Западного военного округа
ПОЛИГОН ОСИПОВИЧСКИЙ /Белоруссия/, 20 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, отличившиеся при выполнении учебно-боевых задач на учениях "Запад-2017" на территории Белоруссии, получили награды белорусского военного ведомства. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Как отмечается в приказе главы минобороны Белоруссии, "российские военнослужащие отмечены ведомственными наградами за отличные теоретические и практические знания по управлению подразделениями в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) в ходе учения "Запад-2017".
"Памятные нагрудные знаки "За отличие в учении" солдатам и офицерам, проходящим военную службу в подразделениях танкового соединения Западного военного округа, вручил начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев", - добавили в российском военном ведомстве.
Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В маневрах принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих, задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдают представители 7 государств, в том числе входящих в состав НАТО.
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20.09.2017
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