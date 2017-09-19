Учение «Запад-2017» в условиях открытости и транспарентности – чего же болей?



Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017".

Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017".Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

С 14 по 20 сентября на полигонах Беларуси проводится совместное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017». Это плановое мероприятие оперативной и боевой подготовки региональной группировки войск (сил) вызвало неоправданный ажиотаж в СМИ, а в некоторых странах и плохо скрываемую рядом политиков боязнь за свои места (зарплаты). Поэтому задолго до начала учения многие из них, не стесняясь, выдвигали фантастические версии развития событий, не утруждая себя что-либо подтверждать фактами или цифрами.

На данный момент совершенно очевидно, что маневры проходят в условиях полной открытости. Военно-политическое руководство Беларуси еще до начала ССУ провело огромную работу по информированию всех заинтересованных сторон о целях, задачах, численности военнослужащих и техники, которые планировалось задействовать в мероприятиях, и выражало готовность ответить на все возникающие вопросы.

Для освещения учения были приглашены иностранные представители средств массовой информации, международных организаций, военные наблюдатели и эксперты.

По данным МИД, аккредитованы все желающие – около 270 журналистов от информационных агентств, изданий и телеканалов из 37 стран, в том числе стран-соседей Беларуси, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Франции, Швеции, Финляндии, даже из таких относительно отдаленных от Беларуси стран, как Катар, Корейская республика, Япония. В конечном итоге может получиться так, что количество наблюдателей за розыгрышем практических действий будет больше, чем самих войск, участвующих в нем! И кто-то еще смеет говорить об отсутствии прозрачности в ходе ССУ.

Министерство обороны Беларуси предоставило для СМИ возможность получать оперативно и безвозмездно всю необходимую информацию об учении. В ходе маневров, начиная с 14 сентября ежедневно в пресс-центре военного информационного агентства «Ваяр» проводятся брифинги официального представителя минобороны о задачах, решаемых в ходе учения, подробно освещаются все выполненные за день мероприятия.

Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, и с ним трудно не согласиться, Минск «в духе своих международных обязательств продолжает предпринимать инициативные шаги по обеспечению транспарентности учений».

Москва и Минск едины в стремлении убедить мировое сообщество в оборонительном характере и ненаправленности учения «Запад-2017» против каких-либо стран. И это не на словах, а на деле.

Среди заявлений политиков и военных хочется еще раз процитировать слова замминистра обороны России Александра Фомина, который призвал страны Восточной Европы и Прибалтики не беспокоиться по поводу «Запад-2017» и спать спокойно.

По его словам, название учений «Запад» не следует воспринимать в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Европейского союза или членов НАТО.

«Под этим названием подразумевается западная часть России и Беларуси, которая расположена западнее России», – отметил замминистра обороны РФ.

Беларусь открыта для различного рода сотрудничества. Подтверждением тому стала, проведенная по инициативе Латвийской Республики с 13 по 16 сентября инспекция военной деятельности на белорусских полигонах. Латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость нашей Республики.

К слову, иностранные политики и журналисты отмечают, что учение действительно проходит без отклонений от сценария. Даже президент Латвии Раймондс Вейонис, которую, как прогнозировали «эксперты» на этом же учении и оккупируют, призывал не преувеличивать опасность военного мероприятия Москвы и Минска, отмечая «слишком большой ажиотаж» вокруг запланированных маневров. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, в свою очередь, отметил «несколько большую открытость со стороны Беларуси».

В прозрачности и открытости ССУ смогли убедиться международные наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии, Польши, Украины и Швеции 18 сентября непосредственно на полигоне Осиповичский.

Как отметил представитель Эстонии Томас Леетс, перед началом практического розыгрыша боевых действий для наблюдателей провели брифинг и ознакомили подробно со сценарием. Все прошло четко по этапам. Никаких нарушений мы не увидели, все идет как и запланировано.

Глава норвежской миссии наблюдателей Рамина Чиста отметила, что по Венским соглашениям Беларусь не была обязана приглашать международных наблюдателей.

“Хотя учение еще не завершилось, мы очень довольны тем, что увидели. Важно, что все проходит гласно и открыто, мы получаем ответы на все интересующие нас вопросы", – такова оценка еще одного международного наблюдателя из Норвегии Ранхилд Хустад.

Посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов подчеркнул, что «…обеспокоенность этих дипломатов (известно, каких государств, это длительное время обсуждается в средствах массовой информации) не разделяю. Мы являемся членами ОДКБ. Учения, которые сейчас проводят Россия и Беларусь, проводятся и у нас в Казахстане. Они традиционные, планируемые между министерствами обороны, между государствами. В учениях в Казахстане также принимают участие и Россия, и Беларусь, и другие государства. О предстоящих учениях стало известно не вчера, планировались они давно, поэтому никакой обеспокоенности быть не должно. Тем более что эти учения открытые для всех государств.

Для наблюдения за ходом ССУ приглашены представители многих государств – в первую очередь тех, которые высказывают обеспокоенность. Приглашены также аккредитованные в Беларуси военные атташе.

Даже анализ авторитетной частной разведывательно-аналитической компания Stratfor, которую называют «теневым ЦРУ» подтверждает, что «учения «Запад» не приведут к аннексии [Беларуси] или наступлению, которые беспокоят Украину и страны Балтии. Однако эти учения будут иметь символический и практический смысл как ответ на действия Запада…».

Однако остаются и те, для кого мнение опытных военачальников, политиков и экспертов не авторитетно. Именно об этом и сказал в своем недавнем интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1» Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков: «У нас в последнее время, в том числе в Беларуси, появилось много аналитиков в военной сфере, которые, если так разобраться (не все конечно, но большинство из них) даже в армии не служили. <…> Я хочу сказать одно: подготовка региональной группировки войск идет, все задачи, которые мы планировали, мы выполняем в плановом порядке, если кому-то это не нравится – пожалуйста. А мы должны укрепить обороноспособность и Республики Беларусь, и Союзного государства».

Как говорится: «А Васька слушает, да ест!».

Николай Крылов