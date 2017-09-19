Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердили

20.09.2017 Lenta.ru 218 0
0
Понравилась новость?
 0
Станислав Петров
Станислав Петров.
Источник: Alex Domanski / Reuters

Сын подполковника Советской армии Станислава Петрова, предотвратившего ядерную войну в 1983 году, подтвердил смерть отца. Об этом сообщается на сайте телеканала "Звезда".

"Да, я подтверждаю, он умер еще в мае", — сказал Дмитрий Петров.

О кончине 77-летнего Петрова, одного из главных героев холодной войны, написала 14 сентября немецкая газета WAZ, 18 сентября — американская The New York Times и британская вещательная корпорация "Би-би-си". Отмечалось, что мужчина ушел из жизни 19 мая у себя дома в подмосковном Фрязино, где он жил один. Причина — застойная (гипостатическая) пневмония.

"Би-би-си" указывает, что об этом стало известно СМИ благодаря звонку немецкого режиссера Карла Шумахера, который хотел поздравить советского офицера с днем рождения 7 сентября. Тогда Дмитрий Петров рассказал ему о смерти отца. Затем Шумахер разместил информацию в интернете, и на нее обратила внимание пресса.

Станислав Петров родился 7 сентября 1939 года под Владивостоком. В 1972-м окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО и прибыл для прохождения службы в часть Серпухов-15 в Московской области. В 1983 году подполковник отвечал за исправное функционирование спутников, входивших в систему предупреждения о ракетном нападении. В Серпухове-15 он работал главным аналитиком. В ночь на 26 сентября 1983-го Петров был оперативным дежурным, в обязанности которого входил контроль за информацией, поступающей от системы "Око" — новейшей на тот момент спутниковой системы обнаружения стартов американских межконтинентальных баллистических ракет. Тогда она зафиксировала пуск.

В случае получения подобных сведений дежурный должен был известить о ракетном нападении высшее руководство, которое принимало решение об ответном ударе. Однако Петров не поверил системе. Позднее он рассказывал, что руководствовался принципом "компьютер по определению — дурак". С его точки зрения, США не могли напасть на СССР, запустив ракеты только с одной базы, а других сигналов о стартах не поступало. Решение Петрова оказалось верным. На самом деле датчик спутника, входящего в "Око", принял за запуск солнечную "засветку" — отражение солнечных лучей от высотных облаков.

В 2014 году вышел посвященный Петрову фильм датского режиссера Питера Энтони "Человек, который спас мир". Подполковник там играет самого себя. Роли в картине также исполнили Наталия Вдовина, Сергей Шнырев, Кевин Костнер, Роберт Де Ниро, Мэтт Дэймон, Эштон Катчер.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Россия
США
Проекты
ИТ
СПРН
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 09:40
  • 44
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 20.09 09:40
  • 1
Призрак "Каспийского монстра": Россия возрождает тяжелые экранопланы
  • 20.09 09:29
  • 6
Стратегия недоучек
  • 20.09 09:18
  • 1
"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета
  • 20.09 09:07
  • 32
Роботы начали сеять и собирать урожай без участия человека
  • 20.09 08:29
  • 15
Россия сократит расходы на национальную оборону в 2018 году
  • 20.09 08:10
  • 1
О четвертой промышленной революции и последствиях для научно-технического прогресса в военной сфере
  • 20.09 07:10
  • 132
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 20.09 07:08
  • 53
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 05:06
  • 1
Покупка виллы на Коста-Брава с помощью специалистов
  • 20.09 03:44
  • 1
"Яблоко" предложило ограничить срок пребывания российских войск за рубежом
  • 19.09 23:46
  • 5
Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность
  • 19.09 22:07
  • 6
Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"
  • 19.09 19:17
  • 5376
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 17:49
  • 7
Россия рассматривает более 50 заявок на экспорт беспилотников
другие обсуждаемые темы