Стрельба по-крупному



Винтовка ОСВ-96 калибра 12.7мм.

Источник: Фото пользователя ВПК.name Винтовка ОСВ-96 калибра 12.7мм.Источник: Фото пользователя ВПК.name

Министр обороны проверил перспективный пистолет и остался доволен

2017 год останется в памяти тремя знаковыми событиями, в которых приняло участие АО "НПО "Высокоточные комплексы". Это Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, МАКС и "Армия-2017". На полигоне в Алабине "высокоточки" показали инновационное стрелковое вооружение, дали возможность опробовать его представителям СМИ. Свою продукцию там продемонстрировало входящее в холдинг КБП им. А. Г. Шипунова и его филиал ЦКИБ СОО. На огневом рубеже тестировались и экспериментальные образцы, которые пока запрещено даже фотографировать.

Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова в этом году отмечает 90-летие. Круглой дате сопутствуют уникальные разработки.

Удобный калибр

АО "НПО "Высокоточные комплексы", как известно, ключевой поставщик современного ВТО для ВС РФ. В Госпрограмме вооружения до 2025 года его роль прописана особо. Более того, стоит задача кратно увеличить серийные поставки высокоточных видов ВВТ, без которых невозможна победа в современной войне.

“Можно вести автоматический огонь специальными боеприпасами, совершенно не опасными для человека”

Для предприятий холдинга это как приказ. "Мы рассматриваем своевременное и полное исполнение обязательств, принятых по государственному оборонному заказу, в качестве основного приоритета деятельности", – подчеркивает генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. И это подтверждается результатами. Ежегодный прирост производства и выручки составляет от 20 до 40 процентов. А среди военно-технических новинок 2017 года – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс морского базирования "Панцирь-МЕ" ("ВПК", № 27, 2017).

Но на форуме "Армия-2017" все было сосредоточено на "испытаниях" стрелкового оружия. На огневом рубеже демонстрировались как серийные изделия, так и экспериментальная продукция. А лучшая форма показа – в работе. Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия "банковало".

На дистанции 800 метров были установлены так называемые гонги – "подогреваемые мишени", которые используются для стрельбы с применением тепловизионных прицелов. А на линии открытия огня образовали два рубежа. На одном – "стрелковка", уже принятая на вооружение или планируемая к включению в гособоронзаказ. Обращала на себя внимание 12,7-мм винтовка ОСВ-96, предназначенная для поражения различных целей, в том числе легкобронированных, на дистанции до 1800 метров. Большая дальность эффективной стрельбы ОСВ-96 позволяет бойцу быть вне досягаемости прицельного огня из оружия обычных калибров. Пуля – с меньшим втрое ветровым сносом, чем 7,62-мм. Самозарядная работа, высокоэффективное дульное устройство снижают нагрузку на стрелка, позволяя вести огонь с высокой интенсивностью. Складную конструкцию удобно перевозить, перевод из сложенного положения в боевое и обратно занимает секунды. В стандартную комплектацию входит оптический прицел, без которого масса винтовки с магазином составляет 13 килограммов.

Мне удалось опробовать и спортивную винтовку МЦ-116 – очень точную в работе по различным мишеням. Не зря на ее основе сделаны несколько перспективных снайперских изделий.

Демонстрировался и модернизированный комплекс СВД с обвесом, разработанным КБП в кооперации с партнерами. На огневом рубеже я не испытал ни сильной отдачи, ни неудобства в прицеливании. Точность стрельбы удивительная. Безо всякой тренировки удалось сразу попасть в мишени сначала на ближней дистанции, а потом и на дальней.

vpk-news.ru

Рядом – штурмовой автоматный комплекс ШАК-12: удивительно легкое и надежное короткоствольное оружие. Показывает значительное преимущество в поражающем действии по сравнению с автоматами уменьшенного и стандартного калибра. Комплекс стреляет спецпатронами с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью пули, поражает на расстоянии до 300 метров цели, имеющие индивидуальную бронезащиту или прикрытые различными преградами. Комплекс позволяет создать подавляющее огневое превосходство при штурмовых операциях, действиях в зданиях. Компоновочная схема "булл-пап" сократила длину оружия, а входящие в комплект глушители различного типа обеспечивают значительное снижение силы звука и убирают дульное пламя. ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра принят на вооружение одной из силовых структур. Мне удалось из него пострелять: очень удобный, легкий и надежный автомат, без такого не обойтись в подразделениях спецназначения.

Современный боевой пистолет ГШ-18 конструкторов Грязева и Шипунова сочетает большой боекомплект, высокую мощность боеприпаса и рекордно малую массу оружия. Может стрелять даже бронебойными патронами 7Н31, что позволяет поразить противника в индивидуальной бронезащите. Ударно-спусковой механизм с довзводом боевой пружины, автоматический предохранитель обеспечивают безопасное обращение с ним и при наличии патрона в патроннике, при этом чтобы выстрелить, достаточно только нажать на спуск. Конструкция удобна как под правую, так и под левую руку. Пластмассовая рамка снизила вес пистолета и не корродирует. Есть возможность установки фонаря, лазерного целеуказателя (ЛЦУ). В магазине 18 патронов 9х19 миллиметров, при этом масса пистолета – всего 590 граммов. С десяти метров пробивает лист стали толщиной восемь миллиметров – почти как автомат Калашникова. Постепенно ГШ-18 полностью заменит пистолет Макарова.

С двух рук можно стрелять и из пистолета-пулемета ПП-2000. Он удобен даже для левшей благодаря двусторонней рукоятке перезаряжания. При массе и габаритах, сравнимых с современными аналогами, из ПП-2000 можно вести эффективный огонь на дальность до 200 метров. Использование пистолетного патрона 9x19 миллиметров с бронебойной пулей дает возможность поражать противника, защищенного бронежилетом, в транспорте, за легкими преградами.

В Минобороны заинтересовались этим оружием. По заказу ведомства был сделан более мощный патрон (у пистолета Макарова 9х18). После чего ПП-2000 приняли на вооружение, хотя войсковые испытания еще продолжаются. Несмотря на это, я бы сказал, что новинка – чисто армейский пистолет-пулемет, поскольку при минимуме деталей его можно быстро разобрать в полевых условиях без единой выколотки, другого инструмента.

Полная управляемость автоматического огня, высокая кучность и точность обеспечены оптимальным темпом стрельбы, хорошей эргономикой. Плечевым упором может быть использован запасной магазин либо пристыковывается складной приклад. Применение высокопрочных пластмасс позволило уменьшить массу и улучшить противокоррозионные свойства оружия. ПП-2000 снабжен планкой для крепления прицелов различных типов. Может комплектоваться глушителем, тактическим фонарем, ЛЦУ. Вместимость магазина – 20 или 44 патрона. Прицельная дальность стрельбы – до 200 метров. Режим одиночный и автоматический. Масса без магазина и приклада – 1,4 килограмма. Как и пистолет ГШ-18, прошел государственные испытания. Поставляется в МВД, Росгвардию.

В усовершенствованной СВД, снайперской винтовке Драгунова, есть крепления для тепловизионной оптики, тактического фонаря, ЛЦУ, предусмотрена установка складного приклада, регулируемого по длине.

Был показан в работе автоматический гранатомет АГС-30 и гранатомет магазинный ГМ-94, стреляющий также термобарическими боеприпасами. Его рекомендуют применять в здании с расстояния порядка девяти метров, и это безопасно для стрелка. В спецподразделениях используется для городского боя и в штурмовых операциях. Прицельная дальность – 300 метров. Тип выстрела – 43-мм ВГМ93. Предназначен для поражения живой силы противника, легкобронированной техники, создания пожаров и дымовых завес. Универсальность оружия достигается использованием различных типов гранат: термобарических, дымовых, осколочно-фугасных, светошумовых и т. п. В нем "помповое" перезаряжание, полностью закрытая ствольная коробка гарантирует надежность работы.

Начало "Эпохи"

На огневом рубеже были представлены и несколько перспективных образцов стрелкового вооружения, о которых из-за секретности не говорят почти ничего. Но "Военно-промышленному курьеру" кое-что стало известно.

Прежде всего стоит упомянуть перспективную самозарядную снайперскую винтовку. Она показывает точность лучшую, чем аналогичные импортные с ручным заряжанием. Фактически это новый шаг в создании высокоточного стрелкового оружия.

Новый пехотный пулемет обладает исключительной точностью, он очень быстро перезаряжается и исключительно послушен в работе, что особенно важно в бою, когда время измеряется секундами. Почти нет отдачи, а очередь можно положить, как говорится, в небольшой круг.

Новейший перспективный пистолет на показе опробовал министр обороны Сергей Шойгу. Выстрелив несколько раз, он, судя по всему, остался доволен.

"Мы считаем, для пистолета – это некая путевка в жизнь, – говорит директор ЦКИБ СОО Алексей Сорокин. – А госзаказ придаст новый импульс всей нашей работе. После того как в корпорации "Ростех" будут утверждены инвестиционные бюджеты и программа развития предприятия, у нас, уверен, поменяется весь технологический облик производства. Это позволит сделать не просто шаг, а настоящий скачок вперед".

ЦКИБ СОО образовано позже основного предприятия – КБП, созданного, напомним, в 1927 году. Но лучшие традиции Конструкторского бюро приборостроения как эстафетная палочка перешли к ЦКИБ СОО. "Думаю, у ЦКИБа счастливая судьба, – размышляет Сорокин. – В смутном начале 90-х у нас все-таки произошла нормальная смена поколений, что позволило передать опыт конструкторов, которые работали здесь вместе с Коробовым, Стечкиным, Макаровым, молодым. Сейчас инженерный костяк коллектива составляют 30–40-летние, чем и обеспечивается разнообразие конструкторских идей. Эти люди – основное достояние предприятия".

Не громко ли сказано? Ведь мировые производители не дремлют. Но как говорит директор ЦКИБа, конкуренция минимальная, поскольку предприятие ориентировано на производство специальных видов оружия. Это, другими словами, не миллионы штук. Тем ценнее каждая партия оригинального оружия туляков. Его тиражи – от одной до пяти тысяч экземпляров в год.

А конструкторская мысль КБ позволяет создавать не только уникальное оружие и боеприпасы. Делают здесь и так называемые копии – уменьшенные образцы боевого оружия, которые являются сугубо гражданской продукцией. В частности, миниатюры АГС, автомата Калашникова, пулемета Дегтярева. Подчеркну: в каждой из них – полный комплект деталей, как в настоящем оружии. Более того, из копии можно вести автоматический огонь специальными боеприпасами, совершенно не опасными для человека, поскольку пуля не вылетает из канала ствола. В наши дни на такие необычные сувениры высокий спрос.

Конечно же, есть на предприятии проблемы, без которых, видимо, не обойтись в наше время. Вопрос в том, как их воспринимать. Ведь можно – как вызов, который требует приложения интеллектуальных и физических сил, активизации организационной работы.

"Я ежедневно провожу планерки и знаю все, что на предприятии происходит, где у нас трудности, скажем, в снабжении, исполнении заданий, на испытаниях, – говорит Сорокин. – Мы как-то посчитали, что за два года на совещаниях было рассмотрено 3500 различных производственных вопросов".

Сам Сорокин приложил много сил, чтобы привлечь к сотрудничеству материаловедческие предприятия России, к примеру, академический институт им. Байкова, цитадель исследований в интересах отечественной металлургии. В лабораториях идет работа над новыми сталями для стволов, исполнительных механизмов, пружин и т. п.

Если же заглянуть вперед, то надо сказать об опытно-конструкторской работе "Эпоха". Это 57-мм пушка, точнее – перспективный боевой модуль для легкобронированных боевых машин. КБП им. А. Г. Шипунова выступает в этой работе как "головник", а ЦКИБ – соисполнитель. Создается специальный автомат для спецназа. Эксперты отмечают и ОКР по новым пулемету и самозарядной снайперской винтовке. Там реализовано много идей и концепций самого Сорокина как инженера-конструктора. Работают туляки и над изготовлением нового патрона, для которого уже есть оригинальное баллистическое решение.

В России, как известно, существуют проблемы с производством порохов. Но в КБП и ЦКИБе есть хорошие рецептуры, а некоторые технологии, как считают здесь, надо просто восстановить. Например, Пермский пороховой завод восстановил технологию и начал производить сферические пороха. Готовы производить и экструдированные. Другой вопрос, сколько на это потребуется времени. Но это путь, по которому в ближайшие годы и собирается идти руководство КБП им. А. Г. Шипунова и ЦКИБ. "В результате мы получим пороха, которые дадут необходимые скорости, давление в канале ствола для перспективных боеприпасов", – поясняет Сорокин.

КБП им. А. Г. Шипунова и ЦКИБ СОО было, что показать на форуме "Армия-2017". Более того, предъявили далеко не все, многое осталось, как говорится, в загашнике и ждет своего часа.

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 36 (700) за 20 сентября 2017 года