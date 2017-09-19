Залп по людям на "Западе-2017": детали и версии



Инцидент с ракетой, случайно выпущенной вертолетом Ка-52.

Источник: Алексей Земляков/YouTube.com/66.ru Инцидент с ракетой, случайно выпущенной вертолетом Ка-52.Источник: Алексей Земляков/YouTube.com/66.ru

Что известно об обстреле зрителей ракетами на учениях "Запад-2017"

Инцидент с ракетой, случайно выпущенной вертолетом Ка-52 по людям в рамках учений "Запад-2017", вызвал целый ряд версий. "Газета.Ru" разбиралась в подробностях.

Цифровые коды на номерах автомобилей, попавших на видео инцидента с вертолетным обстрелом людей и автомобилей, говорят о том, что на учениях "Запад-2017" под обстрел попали не журналисты, а военные и силовики.

На номере Нивы, автомобиле, припаркованном в нескольких метрах от эпицентра взрыва, видна цифра 16. Это цифровой код, изначально обозначавший Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Сейчас функции этого агентства выполняет Служба специальной связи и информации ФСО России.

На остальных машинах код - 43, обозначающий Ленинградский военный округ. То есть, скорее всего, и машины, и люди, которые присутствуют в кадре - не гражданские или работники СМИ, а военные.

Видеоролики, на которых боевой вертолет Ка-52 наносит ракетный удар, вызвали целый ряд вопросов в предпоследний день российско-белорусских военных учений.

Первое видео появилось утром 19 сентября на сайте 66.ru. Он сообщил, что инцидент на "Западе-2017" произошел накануне на полигоне "Лужский" в Ленинградской области. Вертолет Ка-52 из-за технического сбоя ударил неуправляемой ракетой по зрителям.

На видео можно рассмотреть несколько автомобилей, гражданских и военных, рядом с которыми прогуливались люди, наблюдающие за ходом учений. Через несколько секунд в кадре появляются два вертолета, один из них на подлете и наносит ракетный удар. Основной урон, судя по видео, получил один из военных автомобилей. В соцсетях появилась версия, что люди, по которым пришелся удар - это журналисты. Сообщалось о раненых - от одного до трех человек.

Источник "Газеты.Ru", знакомый с деталями разбирательства военного инцидента, подчеркнул одну деталь: на "Западе-2017" находится более 200 журналистов - как отечественных, так и иностранных. И ни один из них не стал очевидцем происшествия.

Спустя несколько часов пресс-служба Западного военного округа распространила официальное заявление. По этим данным, 18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий на "Западе-2017" не было никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации.

В этот день учения посетили Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Информацию же о том, что при инциденте пострадали люди, и о "большом количестве тяжелораненых" в Минобороны назвали "намеренной провокацией или чей-то персональной глупостью".

Днем, после пресс-релиза Минобороны, информированный источник "Газеты.Ru" рассказал о том, что военные проверяют еще одну версию. Она заключалась в том, что удар Ка-52 был запланирован, а проблема была как раз в том, что на том месте, куда должна была прийтись ракета, почему-то оказались люди.

Впоследствии эта версия не нашла подтверждения.

В какой именно день произошел инцидент, до сих пор официально не сообщается. Впоследствии в соцсетях появился целый ряд видео того же инцидента с других ракурсов. Несколько российских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что это произошло 16 сентября в районе 14:30.

О происшествии рассказали также и иностранные СМИ. Впрочем, несмотря на критические заявления многих западных лидеров о потенциальной угрозе от "Запада-2017", освещение инцидента с Ка-52 было довольно сухим. Большинство западных СМИ опубликовали небольшие новостные сообщения.

Британский таблоид Daily Mail, в свою очередь, эмоционально описал кадры видео инцидента. "Человек, который снимал видео, кажется, хотел запечатлеть пролет вертолетов, но, когда грязь и дым после взрывов взлетели в воздух, этот человек вынужден был бежать, поддаваясь общей панике", - гласил текст.

Американская газета The New York Times, впрочем, напомнила о том, что происшествие не соотносится с основной задачей "Запада-2017". "Учения, призванные поиграть мускулами вдоль границы со странами-членами НАТО к западу от России, продемонстрировали некоторую слабость мер безопасности, - гласит текст публикации. - Один российский военнослужащий уже погиб от рикошета танкового снаряда".

New York Times напомнила об одном из недавних трагических эпизодов, который, впрочем, произошел не в рамках "Запада-2017", - 7 сентября, на полигоне того же Западного военного округа в Ленинградской области. При проведении плановых стрельб из танка один из снарядов в результате рикошета взорвался рядом с укрытием, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения. Один из них погиб, пятеро получили ранения.

В российской армии каждый год по небоевым причинам погибают около 500 человек. Для сравнения, в США жертвами несчастных случаев становятся более 1 тысячи военнослужащих в год.

Александр Атасунцев, Михаил Ходаренок