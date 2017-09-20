"Вертолеты России" в 2019 году изготовят опытный образец новейшего многоцелевого вертолета



Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.

Источник: ato.ru Модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.Источник: ato.ru

Опытный образец перспективного многоцелевого вертолета VRT500 разработки холдинга "Вертолеты России" планируется изготовить к концу 2019 года, сообщили RNS в пресс-службе холдинга.

"Опытный образец легкого многоцелевого вертолета для проведения летных испытаний планируется изготовить к концу 2019 года. К середине 2021 года мы рассчитываем завершить испытания и сертифицировать машину, после чего она будет готова к выходу как на российский, так и на международный рынок", — сообщили в компании.

VRT500 разработан конструкторским бюро "ВР-Технологии" с привлечением ведущих европейских специалистов. Машина может использоваться в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медицинской конфигурациях. Летно-технические характеристики вертолеты позволят ему развивать скорость до 225 км/ч, совершать полеты на максимальную дальность до 860 км и поднимать до 730 кг полезной нагрузки.