Индонезия ожидает заключения контракта с Россией на поставку Су-35 до конца года



Истребитель Су-35.

Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой" Истребитель Су-35.Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой"

Контракт на поставку российских истребителей поколения 4++ Су-35С в Индонезию может быть подписан до конца текущего года, сообщил RNS посол Индонезии в России Вахид Суприяди.

"Нам остается согласовать несколько формулировок в контракте перед тем как его подписать, я надеюсь, что это произойдет в этом году. Чем быстрее - тем лучше для нас", - сказал Суприяди в кулуарах Международного форума "Отдых" в Москве.

Ранее министр обороны Индонезии Реймизард Рякуду сообщил о планах правительства страны приобрести у России 11 истребителей Су-35 на замену американским F-5E/F Tiger II. В свою очередь, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Россия готова на бартерную сделку при поставках Су-35.

"Недавно было подписано соглашение между PPI и "Ростехом". Идет обсуждение бартерной сделки в рамках списка из 16 товаров, я не могу их всех сейчас перечислить, но среди них чай, кофе, каучук, обувь, текстиль и многое другое", - отметил индонезийский посол.

Меморандум по условиям оплаты поставляемых в Индонезию Су-35 традиционными товарами индонезийского экспорта был подписан сторонами в августе текущего года. Суприяди ранее сообщил RNS, что в переговорах Москва и Джакарта также обсуждали возможность частичной передачи технологий и организации лицензионного производства некоторого оборудования в Индонезии.

Самолет Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащенный двигателем с изменяемым вектором тяги. Самолеты эксплуатируются с 2014 года и уже получили боевой опыт в составе российской авиагруппы в Сирии.