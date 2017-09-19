Индонезия ожидает заключения контракта с Россией на поставку Су-35 до конца года
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Истребитель Су-35.
Источник: © Фото предоставлено компанией "Сухой"
Контракт на поставку российских истребителей поколения 4++ Су-35С в Индонезию может быть подписан до конца текущего года, сообщил RNS посол Индонезии в России Вахид Суприяди.
"Нам остается согласовать несколько формулировок в контракте перед тем как его подписать, я надеюсь, что это произойдет в этом году. Чем быстрее - тем лучше для нас", - сказал Суприяди в кулуарах Международного форума "Отдых" в Москве.
Ранее министр обороны Индонезии Реймизард Рякуду сообщил о планах правительства страны приобрести у России 11 истребителей Су-35 на замену американским F-5E/F Tiger II. В свою очередь, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Россия готова на бартерную сделку при поставках Су-35.
"Недавно было подписано соглашение между PPI и "Ростехом". Идет обсуждение бартерной сделки в рамках списка из 16 товаров, я не могу их всех сейчас перечислить, но среди них чай, кофе, каучук, обувь, текстиль и многое другое", - отметил индонезийский посол.
Меморандум по условиям оплаты поставляемых в Индонезию Су-35 традиционными товарами индонезийского экспорта был подписан сторонами в августе текущего года. Суприяди ранее сообщил RNS, что в переговорах Москва и Джакарта также обсуждали возможность частичной передачи технологий и организации лицензионного производства некоторого оборудования в Индонезии.
Самолет Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащенный двигателем с изменяемым вектором тяги. Самолеты эксплуатируются с 2014 года и уже получили боевой опыт в составе российской авиагруппы в Сирии.
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19.09.2017
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