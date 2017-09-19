ОДК продолжает курс на развитие партнёрства с Китаем



Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.

Источник: http://www.uk-odk.ru/ Логотип Объединенной двигателестроительной корпорации.Источник: http://www.uk-odk.ru/

Корпорация проводит переговоры с китайскими коллегами в рамках Aviation Expo China 2017

"Объединённая двигателестроительная корпорация" (ОДК) в ходе выставки Aviation Expo China 2017, которая в эти дни проходит в Китайском национальном выставочном центре в Пекине, обсудит с китайскими партнёрами детали сотрудничества при разработке и производстве перспективных двигателей гражданского назначения, а также вопросы, касающиеся сервисного обслуживания и ремонта авиадвигателей.

Как уточнили в корпорации, в рамках мероприятия запланированы переговоры с представителями Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC), Китайской корпорации по импорту и экспорту авиационной техники (CATIC), Китайской корпорации авиационного двигателестроения (AECC), и Корпорации гражданского самолётостроения Китая (COMAC).

В пресс-службе ОДК напомнили, что сотрудничество советских моторостроителей с авиационной отраслью Китая началось практически сразу после её создания. "Сегодня взаимодействие РФ и КНР в сфере силовых установок переходит от модели "продавец-покупатель" к формату, включающему совместную разработку техники, а также современных технологий и материалов для авиационных платформ будущего, - рассказывают в корпорации. - Традиционно российско-китайское сотрудничество в этой области, в первую очередь, касалось двигателей для военной авиации, однако в последние годы всё большее значение приобретает и гражданский вектор". В пресс-службе также добавили, что в совместных российско-китайских проектах в области гражданского авиадвигателестроения корпорация готова широко использовать накопленный опыт разработки систем управления, топливной аппаратуры, агрегатов.

В ОДК подчеркнули, что корпорация уделяет особое внимание содействию китайской стороне в части поддержания исправности и сервисного обслуживания ранее поставленных двигателей. К примеру, в прошлом году в ходе Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2016, прошедшей в городе Чжухай, корпорация заключила с китайскими компаниями несколько контрактов на поддержку эксплуатации и поставку запасных частей для двигателей типа АЛ-31Ф (предназначен для истребителей) и Д-30КУ/КП. Напомним, ОДК получила право самостоятельно осуществлять внешнеторговую деятельность, связанную с обслуживанием продукции военного назначения, в 2016 году. Получение лицензии позволило корпорации вести прямые экспортные поставки запчастей, комплектующих и технической документации к ранее поставленным двигателям.

Кроме того, в этом году на государственном машиностроительном заводе "Цзиньцзян" (г.Чэнду) завершились работы по освидетельствованию производства для капитального ремонта вертолётных двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 (разработка АО "ОДК-Климов", предназначены для большинства вертолётов типа "Ми" и "Ка"), что стало результатом многолетнего сотрудничества сторон. Как уже писал "АвиаПорт", в 2015 году ОДК обеспечила постановку на производство этих двигателей в России (ранее в РФ поставлялись силовые установки украинского производства). В рамках программы импортозамещения организована производственная кооперация предприятий ОДК, в которую входит и ММП им. В.В. Чернышева. Окончательная сборка двигателей ВК-2500 осуществляется в Санкт-Петербурге на "Климове".

На сегодняшний день российской корпорацией налажено тесное взаимодействие с созданной в 2016 году Aircraft Engine Corporation of China (АЕСС), специализирующейся на разработке, производстве, обслуживании и ремонте авиационных двигателей для боевой и гражданской авиации. В пресс-службе ОДК отмечают, что формирование этой специализированной структуры "придало новый импульс и новую глубину" российско-китайскому сотрудничеству в сфере двигателестроения. Также в пресс-службе ОДК отметили, что корпорация начала сотрудничать с компанией AVIC Composite в сфере разработок и производства современных композиционных материалов для гражданских авиационных двигателей.

Реализация нескольких проектов по разработке новых силовых установок коммерческого назначения, в том числе, открыла путь к их выводу на внешние рынки, и, в первую очередь, на китайский. В частности, ОДК уже начала работу по созданию гражданского двигателя большой тяги ПД-35, предназначенного для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов (на его базе возможно создание семейства двигателей большой тяги). В настоящее время по этой программе ведётся разработка научно-технического задела с доведением степени его освоенности до шестого уровня, что в целом позволит реализовать опытно-конструкторскую работу с минимальным техническим риском. Стоит отметить, что российская сторона пригласила КНР к сотрудничеству в разработке ПД-35, сообщал в конце августа директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. "Мы пригласили китайцев к партнёрству в создании двигателя, - цитировало его слова информационное агентство "РИА Новости". - Есть решение российского руководства, и "Объединённая двигателестроительная корпорация" уже приступила к работам по этому перспективному двигателю. Я думаю, что, когда этот проект будет обретать очертания, китайские коллеги с радостью к нему присоединятся".

Ещё одна программа - по созданию базового двигателя ПД-14 для российского пассажирского самолёта МС-21 - даёт базу для создания семейства двигателей тягой от 9 до 18 тонн на основе его газогенератора. В пресс-службе сообщили, что ОДК готова совместно с партнёрами из КНР разработать на базе газогенератора ПД-14 двигатель для перспективного российско-китайского тяжёлого вертолёта AHL (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил соглашение между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве по программе создания вертолёта в феврале этого года).

Кроме того, напомнили в ОДК, в прошлом году стартовала работа по сертификации в Китае российско-французской силовой установки SaM146 (активно эксплуатируется в составе самолётов Sukhoi Superjet 100). Для этой цели компания PowerJet (совместное предприятие французской компании Safran Aircraft Engines и "ОДК - Сатурн") сформировала специальную рабочую группу. "Работа осуществляется с целью получения возможности потенциального вывода самолёта Sukhoi Superjet с двигателем SaM146 на китайский рынок", - передавало информагентство RNS с выставки Farnborough International Airshow 2016 со ссылкой на представителей ОДК.

В ОДК дополнили, что на сегодняшний день продолжается развитие двустороннего сотрудничества с в сфере наземных промышленных двигателей для энергетики и транспортировки газа. В пресс-службе корпорации уточнили, что идёт расширение взаимодействия с партнёрами в КНР как в сфере поставок энергетического оборудования производства ОДК на китайский рынок, так и в части совместной разработки перспективного промышленного газотурбинного оборудования, а также ведётся работа с китайскими производителями компрессорного оборудования и генераторов для использования их продукции в проектах ОДК на территории России и других стран.

Стоит добавить, что посетители Aviation Expo China 2017 могут ознакомиться с возможностями двигателей АЛ-31ФН и РД-93 для истребительной авиации, Д-30КП-2 для транспортных самолётов, новейшего гражданского вертолётного двигателя ВК-2500ПС и других разработок, представленных на стенде ОДК.

Мария Ситкина