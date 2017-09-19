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Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"

20.09.2017 РИА Новости 130 0
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Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Западного военного округа на учении "Запад-2017" отработали перехват низколетящих малоскоростных целей, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для прикрытия объектов системы противовоздушной обороны ЗВО заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили и условно уничтожили две воздушные цели, выполнявшие полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечающие на запросы диспетчерских служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роль воздушного противника выполняли экипажи самолетов Ан-2, выполнявшие полет на высоте ниже 50 метров и на скорости менее 200 километров в час.

Согласно сообщению, после перехвата целей расчеты ЗРПК "Панцирь-С" совершили марш для смены позиции и маскировку новых позиционных районов, в ходе марша были отработаны боевая охрана колонны техники и отражение нападение диверсантов условного противника.

Ранее подразделения ПВО ЗВО отразили воздушное нападение условного противника. В мероприятии были задействованы расчеты радиолокационных станций "Небо", "Каста", "Подлет", комплексов средств автоматизации "Фундамент", ЗРК С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также авиационные экипажи истребителей МиГ-31, Су-35С и Су-27, которые также несут дежурство по ПВО.
19.09.2017
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ан-2
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Небо РЛК
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
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