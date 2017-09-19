Путин отметил необходимость продолжить снижение себестоимости продукции ОПК
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость продолжить снижение себестоимости продукции российского оборонно-промышленного комплекса.
"По уровню производительности труда наши предприятия пока еще заметно уступают своим зарубежным конкурентам, поэтому следует и дальше снижать себестоимость продукции", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Он отметил, что это необходимо делать за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, оптимизации мощностей и закупочной деятельности.
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19.09.2017
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