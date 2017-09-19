Путин рассказал о пользе технического перевооружения армии
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Военно-промышленной комиссии. 19 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Техническое перевооружение позитивно влияет на показатели организаций оборонно-промышленного комплекса России, в этой отрасли достигнуты устойчивые темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Техническое перевооружение позитивно влияет на экономические показатели организаций оборонно-промышленного комплекса, повышает их возможности по изготовлению серийных и перспективных образцов вооружений и техники. В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики", - сказал Путин на заседании комиссии ВПК.
По его словам, в 2016 году на 10,7% вырос объем продукции, произведенной в ОПК, объемы производства по сравнению с 2015 годом выросли во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной и промышленности боеприпасов, спецхимии, промышленности обычных вооружений.
Путин подчеркнул, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах составляют в среднем 8,8%, при этом уровень зарплаты растет темпами не выше роста производительности труда. "Это хороший показатель", - подчеркнул российский лидер.
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19.09.2017
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