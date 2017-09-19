В Минобороны создадут высокотехнологичный военный технополис



Технополис.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Технополис.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ создаст современный высокотехнологичный военный технополис, говорится в распространенном во вторник сообщении российского военного ведомства.

"Реализация военным ведомством данного проекта обеспечит разработку наукоемкой продукции военного назначения за счет синергии интеллектуального потенциала органов военного управления, научно-исследовательских организаций и передовых отечественных компаний. Военный технополис будет включать оснащенные передовым компьютерным оборудованием научные лаборатории и испытательные полигоны для моделирования перспективных разработок", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено созданию современных комфортных условий работы и быта сотрудников.

"Для обеспечения эффективной научной деятельности все рабочие места в технополисе будут оснащены специальными терминалами с возможностью получения справочной и научной информации как из открытых ресурсов и фондов национальной и президентской библиотек, так и из специализированных банков данных Минобороны России", - отмечает МО РФ.