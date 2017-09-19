Иностранные наблюдатели посетили учения "Запад-2017"



Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017.

Источник: © РИА Новости / Виктор Толочко Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области во время учений Запад-2017.Источник: © РИА Новости / Виктор Толочко

ПОЛИГОН ОСИПОВИЧСКИЙ (Белоруссия), 19 сен - РИА Новости. Иностранные военные наблюдатели посетили белорусский полигон "Осиповичский", где сейчас проходят учения "Запад-2017", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Четырнадцать военных наблюдателей, представляющих семь государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетили полигон "Осиповичский" в Могилевской области, где смогли оценить совместные действия российских и белорусских военнослужащих в ходе розыгрыша практических действий в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017", - говорится в сообщении.

Учения приехали посмотреть представители Швеции, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Украины и Норвегии.