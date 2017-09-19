Путин призвал удвоить долю высокотехнологичной гражданской продукции



Владимир Путин.

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин.Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Доля высокотехнологической продукции гражданского и двойного назначения должна к 2025 году вырасти почти вдвое, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Доля высокотехнологической продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30%", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

По его словам, создание единой информационной базы научных и опытно-конструкторских работ (НИОКР) повысит эффективность использования результатов интеллектуальной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса.

"Как вы знаете, эти данные сейчас не систематизированы и находятся как у государственного заказчика, так и у головного исполнителя. Между тем, формирование такой базы способно повысить эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности технологий военного и иного назначения, в том числе за счет их внедрения в гражданский сектор производства", - отметил президент.