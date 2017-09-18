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Посол КНР: Москва и Пекин расширят взаимодействие в сфере космоса и авиации

20.09.2017 ТАСС 127 0
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ШФДМС
Модель перспективного совместного российско-китайского пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС, китайское обозначение С929) в экспозиции 11-го международного аэрокосмического салона China Airshow 2016 в Чжухае (Китай) перед открытием. 31.10.2016.
Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

Ли Хуэй отметил, что в течение последних двух лет были достигнуты очевидные успехи в сопряжении национальных стратегий РФ и КНР

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай намерены расширить сотрудничество в авиационной и космической сферах. Об этом заявил в понедельник посол КНР в РФ Ли Хуэй на российско-китайском форуме "Москва-Пекин: торгово-экономическое и культурное сотрудничество на Шелковом пути".

"Официально учреждена совместная китайско-российская компания по сотрудничеству в разработке широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Возможно, в этом году начнется реализация китайско-российского проекта по разработке тяжелого вертолета", - сказал он. "Россия и Китай расширяют сотрудничество в сфере космоса и авиации", - отметил посол.

Дипломат отметил, что в течение последних двух лет были достигнуты очевидные успехи в сопряжении национальных стратегий РФ и КНР. "Во-первых, это торгово-экономическое сотрудничество. Значительно вырос двусторонний товарооборот: за первые семь месяцев этого года он превысил 46 млрд долларов, что на 24,96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

Китай и Россия, отметил Ли Хуэй, активно продвигают инфраструктурные и энергетические проекты. "Идет успешная реализация проекта китайско-российского газопровода по восточному маршруту. Первая очередь проекта "Ямал СПГ" будет реализована уже в этом году", - напомнил он. "Продвигается строительство трансграничного железнодорожного моста, соединяющего северо-восток Китая и Дальний Восток России, а также крупных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - отметил посол.

Двустороннее соглашение по программе создания тяжелого гражданского вертолета было подписано в июне 2016 года во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. В конце августа директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что контракт по совместному проекту создания тяжелого вертолета может быть подписан до конца 2017 года, а общий объем производства может составить как минимум 200 машин.
18.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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