Лукашенко посетит в среду учения "Запад-2017"
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Источник: trud.ru.
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду посетит полигон "Борисовский", где будет наблюдать за эпизодом совместных белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко будет присутствовать на учениях "Запад-2017" в Белоруссии в один из предстоящих дней.
"Президент Белоруссии, главнокомандующий вооруженными силами Александр Лукашенко 20 сентября примет участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017". Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне "Борисовский", - говорится в сообщении.
Со смотровой площадки президент оценит достигнутый уровень взаимодействия сил при ведении оборонительного боя, говорится в сообщении.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии - около 7 тысяч, от РФ - около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.
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18.09.2017
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