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В Киеве заявили, что сотрудничество с НАТО стало масштабным

20.09.2017 РИА Новости 96 0
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Военнослужащие стран НАТО
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 18 сен - РИА Новости. Сотрудничество Украины с НАТО за последние три года стало масштабным по всем направлениям, и на сегодня в Минобороны страны работают 65 советников от стран альянса, сообщил в понедельник глава ведомства Степан Полторак.

"Наше сотрудничество с альянсом за последние три года приобрело широкие масштабы практически по всем направлениям. Значительно вырос военно-политический диалог, регулярно работает комиссия "Украина - НАТО". Мы чувствуем очень серьезную помощь в вопросах, связанных с реформированием вооруженных сил Украины", - приводит его слова пресс-служба Минобороны.

В частности, по его словам, речь идет об отработке документов оборонного планирования, начиная с военной доктрины и заканчивая законом "О национальной безопасности Украины", разработка которого находится на стадии завершения.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что "чрезвычайно нужной и мощной помощью альянса является комплексный пакет помощи, утвержденный в 2016 году на заседании альянса в Польше".

"Сверхважным является совещательная помощь, которую мы получаем от стран-партнеров. Всего в министерстве обороны Украины работают 65 советников, которые оказывают всестороннюю помощь", - сказал Полторак.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
18.09.2017
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принадлежат РИА Новости
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Польша
Украина
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2020-й год
NATO

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