Куба интересуется поставками российских морских судов
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Демонстрация на улицах Гаванны. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Олег Вязьмитинов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Куба выразила интерес к поставкам на ее территорию морских судов российского производства, сообщает Минпромторг РФ в понедельник.
Данный вопрос обсуждался на встрече замминистра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова с заместителем председателя совета министров, министром экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисасом.
"На встрече с Рикардо Кабрисасом был обозначен интерес к поставке на Кубу морских судов российского производства, а также подчеркнута необходимость реализации жизненно важного проекта по восстановлению и развитию цитрусовой отрасли Кубы, с учетом поставки удобрений, систем орошения, сельскохозяйственной, строительной и автомобильной техники российского производства", - говорится в сообщении.
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18.09.2017
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