Куба интересуется поставками российских морских судов



Демонстрация на улицах Гаванны. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Олег Вязьмитинов Демонстрация на улицах Гаванны. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Олег Вязьмитинов

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Куба выразила интерес к поставкам на ее территорию морских судов российского производства, сообщает Минпромторг РФ в понедельник.

Данный вопрос обсуждался на встрече замминистра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова с заместителем председателя совета министров, министром экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисасом.

"На встрече с Рикардо Кабрисасом был обозначен интерес к поставке на Кубу морских судов российского производства, а также подчеркнута необходимость реализации жизненно важного проекта по восстановлению и развитию цитрусовой отрасли Кубы, с учетом поставки удобрений, систем орошения, сельскохозяйственной, строительной и автомобильной техники российского производства", - говорится в сообщении.